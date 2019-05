Santrich llega a los juzgados Paloquemao para imputación de cargos

Mientras la apelación de la Procuraduría a la decisión de la JEP que cerró el paso a la extradición de Santrich surte su trámite en la justicia transicional, en la justicia ordinaria se seguirá hoy el proceso penal por el que Santrich fue recapturado el viernes, cuando salía de la cárcel La Picota.



El exlíder guerrillero ya llegó a los juzgados de Paloquemao.

La Fiscalía General le imputará a Santrich los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, basándose en pruebas propias y otras que Estados Unidos le ha enviado en medio de las investigaciones de la DEA, como el nuevo video y el testimonio de Marlon Marín.



La imputación se hará ya que el domingo en la madrugada, tras más de 12 horas de audiencia, el juez 16 de control de garantías legalizó la captura del exjefe de las Farc, considerando que el procedimiento con el que fue recapturado a las afueras de La Picota cumplió todos los requisitos.

La audiencia se hizo en el hospital Méderi, en donde Santrich estuvo internado hasta la mañana de ayer por las cortaduras que se hizo en sus manos y por una “alteración del estado consciencia” que fue certificada por Medicina Legal y por médicos privados.



Aunque el juez avaló la detención realizada por el CTI de la Fiscalía, tanto la defensa de Santrich como el procurador delegado apelaron esa decisión considerando que el procedimiento no fue legal.



Para la defensa de Santrich, el procedimiento no se ajustó a las normas por tres razones: consideran que Santrich nunca quedó libre ya que, a su juicio, siempre estuvo en manos del Inpec y jamás se cumplió el habeas corpus ni la orden de la JEP del miércoles que ordenó su salida de prisión.



La segunda es que consideran que aunque no se posesionó como congresista, es un aforado constitucional, cuyo caso debe llevar la Corte Suprema de Justicia. Y la tercera, la defensa alega que en toda la audiencia Santrich estaba “sedado e inconsciente”, por lo que, debido a su estado de salud, no podía realizarse la audiencia.



JUSTICIA