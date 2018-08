Jesurún denunciará a Perdomo por caso de boletas y chuzadas

La investigación por la reventa de boletas de las eliminatorias a Rusia 2018 terminó enfrentando judicialmente a dos poderosos del fútbol.



Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), anunció este martes que denunciará por injuria y calumnia a su otrora aliado Jorge Perdomo, expresidente de la Dimayor.



Jesurún asegura que, en una entrevista con EL TIEMPO, Perdomo le hizo dos acusaciones serias y falsas.

Una de ellas está relacionada con la investigación que adelantan la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Fiscalía, por la reventa masiva de boletas para las eliminatorias de Rusia 2018.



En la entrevista, Perdomo sostiene que tuvo información de que se pagaron 4.000 millones de pesos por la adjudicación del contrato de venta de las boletas y estos fueron repartidos entre miembros de la Federación. Y agregó que resultaba evidente, en virtud de las pruebas recogidas por la SIC, que hubo información privilegiada y manejos internos para garantizar la entrega del contrato.

¿Interceptaciones?

Jesurún ha manifestado que la FCF fue una víctima en este caso y que van a demostrar la trasparencia de sus miembros en ese turbio capítulo, que también está en manos de la Fifa. Además, que nunca hubo pagos ilegales o por debajo de la mesa.



Este martes, la SIC multó con 740 millones de pesos a TicketShop por la venta ficticia de boletas del partido Brasil-Colombia a través de publicidad engañosa. Así mismo, por esa conducta les abrió pliego de cargos a Jesurún, Perdomo y otros miembros del Comité Ejecutivo.



Pero la reventa y supuesta coima no son el único tema que motivó la denuncia de Jesurún, que instaurará en los próximos días.



Este también asegura que Perdomo no puede salir a insinuar que él tenía interceptados ilegalmente a miembros de la dirigencia.



Perdomo señaló en la entrevista con reporteros de este diario que fue enterado de que estaba en la lista de dirigentes chuzados. Y a renglón seguido señaló que le llamó la atención que Jesurún siempre le reclamaba en tiempo real sobre sus visitas a la Fiscalía y a la SIC.



Al respecto, la Fiscalía le dijo a EL TIEMPO que hasta el momento no se han encontrado nexos entre las interceptaciones y las supuestas chuzadas a dirigentes deportivos. Pero investigadores intentan establecer de dónde salieron unos audios en los que jugadores y un árbitro fueron grabados hablando de supuestos arreglos de partidos.



El nexo entre la investigación de las chuzadas y los dirigentes del fútbol surgió luego de que, dentro de ese expediente, salió a relucir el nombre del general en retiro de la Policía Humberto Guatibonza.



Tal como lo reveló este diario, Guatibonza está encargado del Departamento de Integridad de la Dimayor, al que llegó por recomendación del dirigente del Unión Magdalena y expresidente del Santa Fe Eduardo Méndez. Lo que se busca con su vinculación es que adelante investigaciones que van desde documentación falsa de jugadores hasta el tema de las apuestas.



Según la Dimayor, su trabajo es ad honorem y comenzó en abril del 2018. Incluso, viajó a una reunión en la Bundesliga, en Alemania.



