Jenny Ambuila y la casa por cárcel / Opinión

Esta semana, dos noticias nos pusieron a hablar de la figura de la casa por cárcel, un beneficio que tienen hoy, según registros del Inpec, 65.540 personas en líos con la justicia.



Jenny Ambuila, famosa por exponer en sus redes sociales los videos y fotos autoincriminantes de su Lamborghini rojo, consiguió finalmente la detención domiciliaria. En un lujoso condominio del sur de Cali esperará el resultado del proceso que hay en su contra por sacar provecho de la red de corrupción en la Dian supuestamente liderada por su papá, Ómar Ambuila.

Casi al tiempo, un informe de este diario reveló que en 8.021 delitos el responsable fue sorprendido con uno de los brazaletes electrónicos con los que –en teoría– el Inpec controla a 4.943 internos detenidos en su casa.



No sin razón, hay polémica porque la joven Ambuila, después de la vida de lujos que según la Fiscalía se financiaba con corrupción, termine también con la gabela de la ‘mansión por cárcel’ de la que han disfrutado otros protagonistas de grandes escándalos. Muchos consideran que situaciones como esta refuerzan la impresión, harto arraigada, de: al final delinquir sí paga.



En este y decenas de casos similares, el aparato de justicia tiene la obligación de desmentir esas voces. Primero, asegurando que las condiciones objetivas de la detención domiciliaria –que no haya peligro para la sociedad ni riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia; arraigo domiciliario– se hayan cumplido; y que si no es así, corrija cuanto antes la decisión del juez de garantías.



Segundo, acelerando el proceso, de tal manera que si hay condena, se revoque el beneficio de casa por cárcel, a la par que se avance en la extinción de dominio de la fortuna mal habida.



Y, en el mientras tanto, garantizando que la casa por cárcel sea, en serio, una medida restrictiva para la libertad de la persona procesada por la justicia.

Hoy, la autoridad encargada de esa tarea, el Inpec, simplemente no es capaz de cumplirla a cabalidad. No solo porque pueden pasar meses sin que los guardianes responsables de verificar las detenciones domiciliarias hagan ronda por las casas de los reclusos, sino porque el sistema de control electrónico con brazaletes está lejos de funcionar bien. Tan lejos, que investigadores de la Contraloría documentaron periodos de hasta 100 días sin control real sobre las señales de alerta emitidas por los dispositivos.



La casa por cárcel es una alternativa válida en cualquier sistema de justicia, más en uno con penales en los que el hacinamiento ronda el 50 por ciento y en el que la resocialización de los presos es un canto a la bandera. Lo cual implica cerrar los boquetes para impedir que la domiciliaria sea una extensión del desgobierno que manda en las cárceles.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET