Jefe de la SAE responde ante denuncias de presuntas coimas a narcos

Tras una publicación periodística del pasado fin de semana, en la que se denunció un posible cobro de coimas a nombre de Daniel Rojas, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el funcionario respondió a los cuestionamientos en su cuenta de X.



De acuerdo con la publicación de la revista Cambio, la excandidata al concejo de Medellín en las elecciones de 2019, Carmen Yaneth Bran Jaramillo, sería la persona que estaría pidiendo el pago.

Como presidente de SAE he tenido que soportar la amenaza y las consecuencias de enfrentar al poder mafioso en procura de hacer un cambio profundo en la entidad, ha sido esta administración la que ha denunciado hechos de presunta corrupción, incluso fui destituido por ello.



“Como presidente de SAE he tenido que soportar la amenaza y las consecuencias de enfrentar al poder mafioso en procura de hacer un cambio profundo en la entidad, ha sido esta administración la que ha denunciado hechos de presunta corrupción, incluso fui destituido por ello”, señaló Rojas, en su cuenta de X.



En el mismo mensaje de la red social, Rojas indicó que ha constatado que ser un funcionario honesto en Colombia “es una actividad de alto riesgo, mi familia y yo hemos sentido un hostigamiento sin precedentes. Sé que incluso algunos me quisieran muerto”.

Destacó, además, que hay quienes de diversas orillas “quisieran favorecer a ese propósito, no importa, es parte de lo que debemos soportar y no vamos a amilanarnos. Si alguien ha solicitado coimas a mi nombre DEBE IR PRESO, las autoridades cuentan con toda nuestra disposición para adelantar las investigaciones”.



“Sirvo con profundo amor a mi país, no somos perfectos, pero jamás corruptos, funcionario corrupto en la entidad se va y se acusa a la fiscalía!!! Cero tolerancia con la corrupción!!! (sic)”, dijo el funcionario.

Por su parte, la SAE en su cuenta de X, el pasado 15 de diciembre, publicó un comunicado en el que advirtió que “pedir coimas o comisiones para acceder a los bienes de la SAE, es un delito”, e invitó a las personas a denunciar esa situación.



“Ningún funcionario, ni depositario de la entidad o personas externas, están autorizados a cobrar dinero a terceros para acceder a algún activo de la SAE”, señaló la entidad.

