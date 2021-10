Jefe de Inteligencia del Ejército, denunciado por teniente por abuso sexual

El general Mario González Lamprea, quien está al mando de Inteligencia del Ejército, fue denunciado por la teniente Jeimy Muñoz, hoy retirada del Ejército, por el delito de acto sexual violento.



Así lo reveló este miércoles Daniel Coronell en W radio, emisora que conversó con la joven teniente, quien contó su denuncia por actos abusivos y violentos por parte del oficial.



(Lea también: Las imágenes de avioneta que se accidentó frente a cantón militar de Mitú)



Los hechos habrían ocurrido hace casi cuatro años, cuando González Lamprea aún era coronel, y aunque la joven denunció lo sucedido, el proceso no ha tenido mayor avance ni en la oficina de control interno del Ejército ni en la Fiscalía.



(Le puede interesar: Informes desclasificados de EE. UU. muestran nexo del Ejército con 'paras')

Además de denuncias por actos sexuales abusivos por parte del general González, la teniente también relató a W Radio que él la cambiaba constantemente de puesto por el solo hecho de ser mujer.



Aunque esto sucedió hace casi cuatro años, la denuncia de la teniente ha estado silenciada, la investigación interna disciplinaria no ha sido efectiva y, en cambio, la denunciante tuvo que retirarse del ejército; y en la Fiscalía el caso poco se ha movido.



Además, según dijo Coronell, hay indicios de que hombres de inteligencia han interferido con la investigación del ente acusador y, según la teniente Muñoz, hasta la fiscal a cargo del caso le aconsejó que no denunciara a un hombre tan poderoso.



(Más notas: Cumplimiento de meta de erradicación forzada de coca no va ni en la mitad)



De otro lado, en noviembre de 2019 la Fiscalía archivó temporalmente este caso, fecha que coincidió con el momento en el que el Congreso estudiaba el ascenso de González a general. Solo hasta diciembre de 2020 se revocó esa orden de archivo.



Por el momento no se conoce una respuesta del Ejército o del mismo general González a las denuncias reveladas por Daniel Coronell en W radio.

Lea otras notas de Justicia

-En operativo contra el delito, Minjusticia e Inpec se toman 45 cárceles



-Las graves denuncias que enredan al director de la cárcel de Leticia



-Cayó 'Maturana', narco enlace del cartel mexicano 'Nueva Generación'

justicia@eltiempo.com