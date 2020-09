Necropsia revela las heridas que sufrió Javier Ordóñez

Este viernes EL TIEMPO conoció el informe de la necropsia practicada a Javier Ordóñez, el hombre que murió el miércoles 9 de septiembre en Bogotá en medio de un caso de brutalidad policial por el cual fueron capturados dos uniformados.



El detallado informe señala que tenía "trauma cerrado de abdomen, de alta energía.

Huellas externas de trauma en flanco abdominal izquierdo y región lumbar izquierda que pueden corresponder a elemento de forma curva o redonda".



Asimismo la necropsia advierte que tenía "estallido del riñón derecho, con sección completa de arteria y vena renal correspondientes".



El caso de Ordóñez se conoció por videos que hicieron sus amigos que mostraban cómo dos uniformados de la Policía realizaron un procedimiento policial en el cual Ordóñez fue inmovilizado y, en repetidas ocasiones, le aplicaron varias descargas eléctricas con un taser (pistola eléctrica).



Estos hechos se comprueban en la necropsia de Medicina Legal que advierte que hay "evidencia de signos de inmovilización. Equimosis en las muñecas, con marcas visibles extremadamente y de patrón regular", además, tenía un hematoma superficial y profundo en los tejidos blandos.



Así mismo confirma que los uniformados usaron el taser en repetidas ocasiones. "Lesiones patrón producidas por elemento punzante por arma de conducción eléctrica", dice la necropsia.

Un hombre murió luego de recibir descargas eléctricas que le propinó un policía en Bogotá. Autoridades investigan el abuso de los uniformados. Foto: CityTv

El informe además muestra que el riñón y el colon de Ordóñez estaban afectados.



"Contusiones múltiples del mesenterio (mesocolon) del lado derecho, que compromete el mismo en la flexura hepática. Laceraciones múltiples del mesenterio (mesocolon) del lado izquierdo, que compromete el mismo en la flexura esplénica. Hemorragia extensa en los tejidos blandos que rodean el riñón derecho parcialmente obtenida", advierte la necropsia.



Los testigos advirtieron que a Ordóñez lo trasladaron al Centro de Atención Inmediata (CAI) de Villa Luz, en el occidente de Bogotá, en la madrugada del miércoles y que presuntamente allí habría recibido golpes que lo llevaron a la muerte; al ser trasladado al hospital, ya había fallecido.



Este informe señala que el hombre tenía "lesiones de tipo abrasivo, lineales, hemorrágicas y superficiales localizadas en hemiadbomen inferior, región lumbar derecha y en la frente, lado izquierdo; las lesiones patrón descritas se correlacionan con los mecanismos del arma aportada".



Con este informe ahora Medicina Legal advierte que Ordóñez sufrió un "trauma penetrante, de tejidos blandos de miembro inferior derecho por esquirlas de un proyectil de arma de fuego".



Otros de los hechos que narraron en ese momento los testigos fue Ordóñez se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, en las afueras de un conjunto residencial, y por ello había sido requerido por los uniformados.



Frente a esto, los resultados de la necropsia confirmaron que el estudiante de Derecho estaba ebrio y que no consumió ninguna sustancia psicoactiva en la noche en la que lo mataron.



Por estos hechos de brutalidad policial el país vivió una ola de manifestaciones entre el 9 y 10 de septiembre en el que 13 personas fallecieron y hubo más de 400 heridos.



Ordóñez fue despedido por sus familiares y amigos en una ceremonia religiosa este miércoles.

