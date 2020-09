Indagan qué pasó en CAI de Villaluz a donde fue llevado Javier Ordóñez

La Fiscalía avanza en la construcción de la línea de tiempo de los hechos que rodearon la muerte del abogado Javier Ordoñez en el occidente de Bogotá, tras un operativo policial.



Para los investigadores no solo es importante tener documentado lo sucedido en vía pública antes y durante el procedimiento policial, sino después del mismo, por lo que un grupo del CTI de la Fiscalía está en el CAI en el que sucedieron los hechoes, haciendo una inspección, tomando fotos, recolectando huellas y demás labores de policía judicial.

Protestas en inmediaciones del CAI de Villa Luz, en Engativá. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Así las cosas, señalaron fuentes oficiales, se busca establecer cuánto tiempo estuvo la víctima dentro del CAI de Villaluz, quién se encontraba en el lugar y qué trato se le dio al hombre que ya estaba esposado para ese momento.



Los peritos del CTI de la Fiscalía avanzan en la recolección de información de testigos y el monitoreo de las cámaras de seguridad de la zona.



Según testigos, el hombre habría sido golpeado dentro del Centro de Atención Inmediata.

Uno de los amigos de la víctima señaló que cuando llegó al lugar, el abogado estaba casi sin sentido y de inmediato fue llevado a un centro asistencial cercano en donde se declaró su muerte.



Según se ve en videos compartidos por redes sociales, el hombre salió caminando del lugar de la agresión y fue subido a una patrulla y luego es observado nuevamente en el CAI en una condición totalmente diferente.Tras recibir el dictamen de Medicina Legal, la Fiscalía tomará las primeras decisiones en el caso.

Decenas de personas se congregan en el CAI de Villa Luz, en Engativá, este miércoles. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Familiares señalaron que los policías habían dicho que trasladarían al abogado a la Unidad de Reacción Inmediata de La Granja pero fue llevado al CAI de la zona.



Una de las personas que se encontraba en el sitio también fue detenida por los policías y luego fue presentado ante un fiscal local.

Miembros de la policía y personal de la Fiscalía dentro del CAI durante las protestas de este miércoles. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

La Fiscalía confirmó que el despacho 201 de Bogotá determinó la libertad de esta persona al no encontrar evidencia suficiente para judicializarlo por violencia contra servidor público.



El hombre no alcanzó a ser presentado ante ningún juez, pues la Fiscalía consideró que no tenía material probatorio suficiente para una imputación de cargos.

