‘No vi nada extraño’: Javier Cely sobre fuga de Aída Merlano

El odontólogo Javier Cely, quien fue el encargado de mejorar un trabajo de diseño de sonrisa de la excongresista Aída Merlano, indicó que no notó nada extraño en el comportamiento de su paciente y que su tarea primordial era hacer un buen trabajo luego de dos tratamientos en los cuales no había quedado satisfecha.



Cely, en entrevista con W Radio, aseguró que momentos antes de su fuga, no notó los paquetes, la cuerda, el cambio de ropa y los guantes que usó la hoy prófuga de la justicia, movimientos que se ven durante el video dado a conocer por las autoridades.



El odontólogo, que quedó libre por decisión de la juez, aunque sigue en la investigación por la fuga de Merlano, explicó que no estuvo durante en el cambio de ropa de la paciente y que no se enteró de qué hablaban ella y sus hijos.

“Yo no me di cuenta de que ella se cambió de pantalón, no me di cuenta de nada, estaba muy concentrado en el trabajo porque era una paciente difícil ya que había tenido dos tratamientos anteriores que no la había dejado totalmente satisfecha. Después de varias horas de trabajo terminé mi labor, ella (Merlano) me abrazó y me dijo ‘Dios te bendiga’”.



Sobre el afectivo abrazo de despedida Cely dijo que no le pareció nada extraño pues para él es algo completamente normal ya que su trabajo ayuda a las personas a sentirse mejor y eso genera conexión entre él y los pacientes.



El profesional de la salud en odontología agregó que solo en dos ocasiones vio en consulta a Merlano, quien había sido remitida por el dueño del consultorio. “Ese no es mi consultorio, yo atiendo ahí, pero puedo atender en otros consultorios. Cumplo con mi trabajo profesional y eso es todo”, aseveró.



Cely subrayó que su trabajo no tiene que ver con la seguridad de la paciente. Recordó que en la primera cita de dos que tuvo con la paciente, sí estuvo una guardiana el Inpec, pero que en la segunda, el día de su fuga, el uniformado prefirió quedarse afuera del consultorio.



“Ese no es mi consultorio. Yo llevaba trabajando en la clínica del doctor Mauricio Arango aproximadamente mes y medio. Yo solo atiendo pacientes ahí y soy inocente”, recalcó.



Sobre su libertad afirmó que el juez que le otorgó el beneficio fue muy claro en decirle a la Fiscalía que él estuvo siempre dispuesto a colaborar y a presentarse ante las autoridades.



“La vida a mí me dio un giro de 180 grados. Yo estaba totalmente concentrado en lo que tenía que realizar, que era el diseño de sonrisa, sabiendo que la señora llevaba dos tratamientos que no le habían gustado. Yo tenía que estar totalmente seguro de que lo que yo iba a hacer la iba a dejar satisfecha, por esa razón me esmeré por hacer mi mejor tratamiento”, expresó.



El odontólogo concluyó diciendo entre sollozos que su vida cambió después de este suceso, que perdió su trabajo y que nadie “lo quiere contratar”.



