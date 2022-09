En la primera entrevista tras ser absuelto por la fuga de la excongresista Aida Merlano, el odontólogo Javier Guillermo Cely habló con EL TIEMPO sobre cómo recibe esta decisión.



Cely destacó que su vida cambió desde que fue vinculado a este caso y que ahora, con su absolución, "se acabó la pesadilla".



Cely, quien fue procesado por favorecimiento en la fuga de presos y uso de menores de edad en la comisión de delitos junto con Aida Victoria Merlano -quien sí fue condenada-, comentó que solo atendió a Merlano en dos oportunidades porque ella quería arreglar un diseño de sonrisa previo con el cual no estaba conforme.



Añadió que el 1.° de octubre de 2019, día de la fuga de Merlano, fue la última vez que tuvo contacto con Merlano y sus hijos, quienes según el juez le dieron a la excongresista los elementos que usó en la fuga.



"Hasta el día de hoy nunca más he vuelto a tener ningún tipo de contacto con ellos", refiriéndose a Merlano y sus hijos.



Recordó también que el día de la fuga de Merlano, tras atenderla, él salió del consultorio odontológico para ir a unos asuntos personales pero unos 15 minutos después de haberse ido lo llamaron a decirle que la mujer había huido.



Al comienzo él no entendía por qué le preguntaban por ella ni qué tenía que ver en esto, pero después, en medio del proceso judicial, comprendió la gravedad de todo lo sucedido y las difíciles consecuencias que tuvo para él.



Esto por cuanto tuvo que dejar de trabajar por dos años y tuvo impactos en su salud mental y emocional, y reconoció que continúa en tratamiento psiquiátrico.



"Estoy muy feliz de poder volver a nacer, a empezar mi vida, volver a llamar a mis pacientes, a ayudar a que más gente sonría", comentó.



Por su lado, el abogado Sergio Ramírez, defensor de Cely, señaló que en el proceso judicial se demostró que su cliente no tuvo nada que ver con estos hechos, y destacó que el odontólogo no tenía capacidad de programar las citas, no tenía una amistad con Merlano o sus hijos ni los conocía más allá del consultorio, todos estos elementos que jugaron en favor de su absolución.



"Este proceso judicial ha sido un reto, fue un proceso traumático, para un abogado penalista no hay nada más difícil que defender a un inocente, fue un proceso difícil pero adoptamos el principio de que cada audiencia era una batalla, hilamos muy delgado para ejercer una actividad seria y contundente, y afortunadamente el juez en una sentencia muy clara declara inocente a mi cliente", comentó.

