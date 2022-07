“La lucha contra la impunidad y la corrupción no puede considerar ideologías ni colores políticos ni afinidades de ninguna clase” es el mensaje en las redes sociales del nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, que pareciera definir su trayectoria profesional.



En septiembre de 1991, el abogado antioqueño fue nombrado procurador regional del departamento.



Con 36 años ya había sido juez y tuvo en su despacho la investigación por la masacre de Segovia, perpetrada en 1988, en la que fueron asesinadas 40 personas. Y había sido asesor jurídico en el llamado congresito que sesionó transitoriamente tras la Asamblea Nacional Constituyente que hizo cambios fundamentales a la carta magna del país.



Casi 31 años después, Velásquez Gómez fue designado por el presidente electo, Gustavo Petro, ministro de Defensa.



De entrada, su solo nombramiento generó voces de apoyo y fuertes advertencias, especialmente de sectores afines al Centro Democrático.



Esta era una de las designaciones más esperada no solo por la nueva dinámica que representa tener un gobierno de izquierda en el país, sino por los mismos anuncios de cambios que ha hecho el nuevo gobierno sobre la estructura de la Policía y lo crítico que ha sido el mandatario electo frente a las Fuerzas Militares.

La mayor parte de su vida, Velásquez Gómez la ha pasado entre expedientes judiciales e investigaciones penales, por lo que en principio su nombre sonó como ministro de Justicia o incluso como una de las cartas que dentro de un año y medio se jugaría el nuevo gobierno en la terna que tendría que enviar a la Corte Suprema de Justicia y de la que será elegido el nuevo fiscal general de la Nación.



Velásquez ha sido crítico con el papel de la Fuerza Pública, es partidario de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, “un propósito nacional: la reforma integral de la Policía”, ha afirmado. De igual forma, apoyó el informe de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones como desaparecer o replantear el Esmad, entre otros pronunciamientos.



Como procurador de Antioquia vivió de cerca los momentos más duros de la violencia originada en las muestras de poder del temido cartel de Medellín del capo Pablo Escobar, cuyos hombres lo amenazaron, denunció presuntas irregularidades de los miembros del Concejo de la capital del departamento e hizo cuestionamientos por operativos de la Fuerza Pública.



Luego pasó a la Fiscalía y fue posteriormente elegido magistrado del Tribunal de Antioquia. En mayo de 2000 llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde estuvo 12 años y fue el protagonista de uno de los capítulos más complejos de la política nacional: la investigación por los nexos y las alianzas de políticos con los grupos paramilitares.



Como magistrado auxiliar tuvo en su despacho las declaraciones de exparamilitares y otros testigos que daban cuenta de la relación cercana entre sectores políticos y las Autodefensas, y que a lo largo del tiempo terminaron en más de 100 condenas de congresistas y mandatarios locales y regionales.

Fotografía de archivo fechada el 10 de octubre de 2017 del entonces jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez. Foto: EFE

En octubre de 2007, la Casa de Nariño, ocupada para ese momento por el presidente Álvaro Uribe Vélez, pidió a la Fiscalía investigar al entonces magistrado estrella de la ‘parapolítica’ por supuestamente ofrecer beneficios al exparamilitar José Orlando Moncada Zapata, ‘Tasmania’, para declarar contra el exmandatario. La denuncia se dio en medio de un duro momento de tensión que ya se vivía en las relaciones de la Corte y Uribe Vélez.



Por esos hechos, la justicia concluyó que en realidad hubo un montaje para afectar la imagen del exmagistrado y de la Corte y que se desplegaron seguimientos ilegales desde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Asimismo, resultaron condenados Sergio Augusto González, abogado de ‘Tasmania’, y César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, exsecretarios de prensa y jurídico de la Presidencia de la República, respectivamente.



Además, el Estado fue condenado a indemnizar al exmagistrado y miembros de su familia y a ofrecer excusas públicas. El nuevo ministro de Defensa fue representado en esos procesos por su hijo, el también abogado Víctor Javier Velásquez.



Más recientemente, el exmagistrado lideró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que terminó enredando al entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti en casos de corrupción.

Críticas y apoyos

Para ser ministro de Defensa se necesita mística y aprecio por los soldados y policías de Colombia, y la función constitucional que cumplen. FACEBOOK

TWITTER

Algunos minutos después de su nombramiento se escucharon las primeras voces de sectores que advierten sobre las supuestas motivaciones de Velásquez Gómez para llegar al cargo y subrayaron sus conocidas diferencias con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



La senadora Paloma Valencia dijo, en declaraciones a medios de comunicación, que el nombramiento pone en peligro a los miembros de la oposición al considerar que es enemigo político del partido Centro Democrático y de su líder Álvaro Uribe no solo “en materia litigiosa”, sino en sus declaraciones públicas.



El representante a la cámara por Bogotá José Jaime Uscátegui señaló: “Para ser ministro de Defensa se necesita mística y aprecio por los soldados y policías de Colombia, y la función constitucional que cumplen. El señor Iván Velásquez no cumple con esas características”.



Y el excandidato presidencial Enrique Gómez indicó: “La designación de Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa no es un nombramiento, es un acto de venganza. Con mayor fortaleza debemos rodear a nuestras Fuerzas Armadas”.



En la otra orilla, el reconocido exfiscal Germán Pabón Gómez dijo que la llegada de Velásquez Gómez al cargo no se traduce en desafío ni amenaza para la oposición, “por el contrario, traducirá que el libro de los ‘falsos positivos’ no se engavete sin leerlo: que no siga su escritura y que el nuevo libro por escribir sea el del respeto a los derechos humanos”.



El general en retiro y exdirector de programas contra Cultivos Ilícitos y Acción contra Minas Antipersonal Rafael Colón señaló: “Los mejores sentimientos para que a Iván Velásquez, nuevo ministro de Defensa, le vaya bien en su cargo. Que haya afecto, diálogo fluido, franco, pragmático, con los soldados y policías; con sus mandos, para construir desde lo construido y fortalecer lo que se considere necesario”.



el senador Gustavo Bolívar escribió en sus redes sociales: “El doctor Iván Velásquez sabrá depurar una de las venas rotas más grandes que tiene el erario. La corrupción en las FF. AA. Los militares honestos pueden estar tranquilos. Su nuevo jefe es un hombre correcto de las mejores calidades humanas”.

Lo que viene

Analistas consultados señalaron que la llegada del exmagistrado al cargo podría generar preocupación entre los uniformados, especialmente por las decisiones frente a las operaciones que venían en marcha, sobre el presupuesto de las Fuerzas y la estructura de estas.



Además, uniformados manifestaron inquietud sobre los procedimientos para los ascensos dentro de las Fuerzas y sobre las garantías que han logrado en temas, por ejemplo, de fuero militar.



Velásquez Gómez tendrá que superar esas preocupaciones para trabajar armónicamente con los mandos de las Fuerza Militares y de Policía que el nuevo gobierno definirá después del 7 de agosto y que, al margen de las diferencias, tendrán que responder a la violencia que se vive en las regiones del país, el desplazamiento y los ataques a líderes sociales y los clamores de mayor seguridad que hacen los ciudadanos en general. Así como afinar la estrategia contra el narcotráfico.

