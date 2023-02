Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Guatemala, aseguró que siguen avanzando las investigaciones contra el hoy ministro de defensa colombiano Iván Velásquez, y afirmó que para él es claro que Velásquez no tiene inmunidad.



Así lo afirmó en una entrevista en el programa Pulso Republicano, retomada por el diario República, de Guatemala.



“Seguimos el análisis técnico y jurídico del tema del señor Iván Velásquez Gómez, pero tenemos muy claro que no tiene inmunidad. En su momento se trató de confundir por una resolución emitida por un juzgado en 2016-2014 pero eso era porque todavía se encontraba en este país, pero realmente no tiene inmunidad”, dijo el fiscal.



Los señalamientos que ha hecho Curruchiche contra Velásquez tienen que ver con su paso por la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entre 2013 y 2019. Según la Feci, Velásquez supuestamente habría incurrido en irregularidades en convenios de colaboración con personas de la constructora Norberto Odebrecht, implicada en un escándalo multinacional de corrupción.



Curruchiche añadió en la entrevista que tan pronto terminen el análisis del caso, lo que sería pronto, esperan trasladar la información a un juzgado para que se tomen las decisiones que correspondan contra el hoy ministro de defensa colombiano.

Es de recordar que Velásquez tiene inmunidad diplomática por ser ministro de defensa y el pasado 21 de enero, en una entrevista con la emisora W Radio, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que la justicia de su país respetaría la inmunidad del ministro colombiano.



"Guatemala ha sido respetuoso de todos los convenios y tratados; así haya cometido un delito, al señor (Velásquez) no se le podrá procesar, pero hay que investigarlo. Entonces si él está involucrado no podrá ser juzgado, pero investigado sí", comentó en su momento.



