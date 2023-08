En entevista con EL TIEMPO, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió a la situación de orden público en el país, y destacó la reducción de los homicidios, los logros en la politica antidrogas y le brindó todo su respaldo al presidente Gustavo Petro, frente a la situación - jurídica y personal - que vive con su hijo Nicolás Petro.



"En primer lugar, yo debo decir que tengo confianza plena en el Presidente de la República", aseguró Velásquez.



En esa línea, dijo que "en muchas oportunidades, el presidente Petro, en consejos de ministros y fuera de ellos, nos ha exigido que no aceptemos ninguna insinuación, presión o solicitud de favorecimiento de personas que son o se dicen cercanas a él".



Señaló frente al proceso de Nicolás Petro, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, "que la manera mediática como se ha manejado el tema de Nicolás Petro y el aprovechamiento político que de él se ha hecho no afecten la verdad, que es la que en todo caso debería prevalecer".



'Todos los actos de corrupción sean investigados'

El Ministro insistió en que, "quienes hemos estado comprometidos en la lucha contra la corrupción pedimos que todos los actos de corrupción sean investigados y reprimidos, que sean sancionados, que no haya impunidad".



En la noche del viernes, un juez decidió que Nicolás Petro tenga medida no restrictiva de la libertad, es decir, quedará libre en el marco del proceso que se adelanta ante el recibimiento de dineros con destino a la campaña del ahora presidente Gustavo Petro.



A Nicolás Petro, quien renunció a su cargo como diputado del Atlántico, le prohibieron salir de Barranquilla y tener contacto con cualquiera de las personas que han sido nombradas en el caso.



