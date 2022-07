Durante dos meses inteligencia de la Policía siguió al jefe de las disidencias 'Iván Mordisco' en su recorrido por ríos del Caquetá hasta llegar al campamento en el que se desplegó el 8 de julio un bombardeo de la Fuerza Aérea.



Los investigadores lograron establecer que el exguerrillero intentaba ubicarse en una zona que consideraba segura.



El ministro de Defensa Diego Molano afirmó que con la operación 'Júpiter' contra alias Iván Mordisco "se da la estocada final a las disidencias".

El director de la Policía general, Jorge Luis Vargas, dijo que a partir de 2010 'Iván Mordisco' empezó a usar boinas de tres colores y una de ellas se encontró en el sitio sobre el que se lanzó la operación.

Boina encontrada en el lugar. Foto: Ministerio de Defensa

El oficial indicó que lo empezó a hacer tras la muerte en una operación del 'Mojo Jojoy' quien era el jefe militar de la guerrilla y comandante del Bloque Sur de las Farc.



Añadió que informantes cercanos a la disidencia confirmaron que el elemento encontrado efectivamente corresponde a la boina que usaba el exguerrillero.



En el sitio se encontró además el celular de 'Mordisco' y varios computadores que pasaron a manos de las autoridades.



Añadió que se va a pagar una recompensa a personas cercanas a la estructura que dieron información para llegar al exguerrillero que lideraba las disidencias y había asumido el control de toda la red criminal tras la muerte en Venezuela de 'Gentil Duarte'.

Lancha que era usada por el exguerrillero. Foto: Ministerio de Defensa

Entre los cuerpos identificados por Medicina Legal se encuentran los de tres personas que hacían parte del anillo de seguridad mas cercano al exguerrillero, lo que para las autoridades ratifica la afirmación de que 'Mordisco' murió en el lugar.



Igualmente tienen comunicaciones en las que integrantes de la estructura mencionan que no saben nada del exguerrillero. En una de ellas habla 'Diomer y 'Angélica', radistas de dos de los grupos de la disidencia y dan cuenta de que no se han recibido órdenes de sus comandantes y que no les llega ninguna información posterior al bombardeo.



"¿Usted ha copiado por ahí a la central?...."Negativo esa estación no ha prendido...."¿Y qué ha sabido?"...."No, no he vuelto a saber nada de eso"..."R nosotros vamos a ver como cuadramos, estamos averiguando".

