'Iván Márquez' y 'Santrich' le respondieron a Piedad Córdoba

Dos de los jefes de la llamada 'Segunda Marquetalia', 'Iván Márquez' y 'Jesús Santrich' le respondieron en una carta - fechada el 9 de diciembre - a la exsenadora Piedad Córdoba, quien los había cuestionado por volver a las armas, y en la que lanzó criticas al cumplimiento de los acuerdos al proceso de paz.



"Me duele como a nadie verlos nuevamente levantados en armas. No comparto su decisión, pero entiendo que no fue un capricho", les había escrito Córdoba.

"Compartimos su preocupación por el hundimiento del Acuerdo de Paz en el profundo mar de la perfidia del Estado, sentimiento que también impacta a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas que, como usted, también quisieran hacer algo por salvar el más hermoso sueño de los colombianos", se lee en la carta que le dirigen a Córdoba los exguerrilleros que se marginaron del proceso de paz.



En la misiva de los jefes de las disidencias señalan: "Nos pregunta Piedad Córdoba, «¿Qué se requiere para recomponer el maltrecho Acuerdo de La Habana del que ustedes son suscriptores bajo el carácter de plenipotenciarios? ¿Es factible -indaga- el restablecimiento de lo acordado en La Habana por ustedes y el Estado colombiano? ¿Es posible reparar el daño a la paz infligido por el Estado colombiano y sus funcionarios?».",



(Por contexto, le sugerimos leer: La dura carta que Piedad Córdoba les envió a 'Santrich' y Márquez)



Y en respuesta afirman que: "El daño ya está consumado", señalan que "debiera haber sanción para los que destruyeron e hicieron trizas la paz de un país que la necesitaba y la sigue necesitando más que nadie".

Reiteran Santrich y Márquez que hay que levantar un altar consagrado al respeto del principio de la negociación Pacta Sunt Servanda, "porque los acuerdos son para cumplirlos".



Señalan además, que las condiciones de la Jurisdicción Especial y las obligaciones que establece, deben ser para todas las partes involucradas en el conflicto, no para una sola.



(Le sugerimos leer: Ejército verifica si dieron de baja a 'Ramiro', jefe de disidencias)



En la respuesta critican la forma como se ha venido trabajando el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, y otros temas de actualidad.



Finalmente le dicen a Piedad Córdoba, que sus amigos "no están tristes porque regresamos al monte, sino felices porque seguimos vivos y en libertad, con una visión de paz más precisa"..



JUSTICIA