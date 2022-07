Luciano Marín, alias Iván Márquez, jefe de las disidencias que se hacen llamar 'Segunda Marquetalia', permanece estable en una unidad de cuidados intensivos, al parecer, de un hospital militar ubicado en Caracas (Venezuela), donde es protegido por el régimen.



Fuentes relacionadas con las agencias de inteligencia consultadas por EL TIEMPO confirmaron que con base en un trabajo realizado a través de informantes han logrado obtener algunos datos de 'Márquez' tras el ataque que sufrió el pasado 29 de junio en su campamento.



"Hemos logrado establecer que 'Márquez' habría perdido algunos dedos de sus manos por la explosión, pero lo que realmente lo tendría afectado es un golpe en la cabeza, por el impacto, que le habría afectado el cerebro y es lo que lo mantiene en una UCI", aseguró a este diario la fuente.



De igual forma, la fuente señala que a 'Márquez' lo mantienen custodiado y sin acceso a ningún tipo de visitas por "su seguridad y por su estado".



A la vez, por su estado de salud descartó un eventual traslado del jefe de la 'Segunda Marquetalia' a otro país para recibir tratamiento médico más especializado.



Disidencias fracturadas

Tras el ataque con explosivos al campamento de 'Márquez', ubicado en zona rural de Caicara del Orinoco, estado de Bolívar, a 198 kilómetros de la frontera con Colombia por Puerto Carreño, Vichada, el jefe disidente fue traslado a Caracas en un helicóptero para salvarle la vida.



De hecho, la 'Segunda Marquetalia', a través de un comunicado, reconoció el ataque pero desmintió la gravedad de la salud 'Márquez', lo que para las agencias de inteligencia es prueba de que " 'Márquez' no está en condiciones de salir o grabar un video que se pueda utilizar para dar fe de su estado de salud".



Esa situación ha generado, de acuerdo a testimonios de fuentes humanas, una fractura más grande en esta facción de las disidencias; y sin 'Márquez' pierden poder político de cara a una eventual negociación con el gobierno entrante.



"El 'Zarco Aldinever' y 'Walter Mendoza' no tienen la fuerza política para liderar una negociación y tampoco gozan de la lealtad de los pocos hombres que le quedan a la 'Segunda Márquetalia", dijo la fuente a EL TIEMPO.



Además, de no reponerse 'Márquez', las fuentes consideran que la 'Segunda Marquetalia' podría ser absorbida por el Eln, que en Venezuela es su socio en la guerra contra las disidencias de 'Calarcá', el heredero de 'Gentil Duarte' e 'Iván Mordisco'.

