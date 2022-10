La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, generó una dura polémica tras su entrevista el domingo en EL TIEMPO, en la que señaló que ‘Iván Márquez’, exintegrante de las antiguas Farc y hoy desertor del proceso de paz al mando de la ‘Segunda Marquetalia’, fue entrampado por la Fiscalía, junto al exguerrillero ‘Jesús Santrich’, detenido por narcotráfico en abril de 2018, a petición de Estados Unidos.



Al referirse al proyecto de ‘paz total’ que adelanta el Gobierno, la Vicepresidenta dijo: “él (Márquez) fue parte del entrampamiento. Como a ‘Jesús Santrich’, quien también estaba en ese proceso. Vimos todo lo que le hizo el fiscal general de la Nación (Néstor Humberto Martínez), lo entrampó”.

Luego señaló que no estaba justificando las acciones de ‘Iván Márquez’ y que sí era necesario sentarse en la mesa a renegociar con él, “pues toca hacerlo por la paz”. Y añadió que “las disidencias” están integradas por personas que se acogieron al proceso de paz, “pero que terminaron yéndose por los entrampamientos que todo el país sabe y que el mundo sabe. Es una realidad, así no lo queramos decir”.



Aunque las declaraciones han generado críticas, tal vez el punto que más ha llamado la atención es el hecho de que ‘Iván Márquez’ no estuvo vinculado en la investigación que se le adelantó a ‘Santrich’, que llevó a su detención el 9 de abril de 2018 por supuestamente haber negociado un envío de droga a Estados Unidos junto a los empresarios Armando Gómez España y Fabio Simón Younes Arboleda y con el testimonio de Marlon Marín, sobrino del jefe guerrillero.



EL TIEMPO consultó al exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que en su gestión “nunca se investigó ni se judicializó a ‘Márquez’ por hechos posteriores al acuerdo de paz. Como es de conocimiento público, fue el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, quien lo vinculó a un proceso penal relacionado con el cartel de los Soles de Venezuela, en marzo del 2020”.



El exfuncionario señaló que pareciera que la Vicepresidenta estuviera “buscando pretextos para beneficiar a los desertores que traicionaron la paz. ¿Será que Francia Márquez no distingue entre el Fiscal General de Colombia y el de los Estados Unidos? La Vicepresidenta debería hablar con rigor”, dijo Martínez Neira.



En un video de 2019 varios de los exjefes guerrilleros hoy muertos anunciaron su rearme.

Cabe recordar que, aunque en el proceso contra ‘Santrich’ estuvo vinculado Marlon Marín, en ese momento la misma Fiscalía negó que ‘Iván Márquez’, cuyo nombre de pila es Luciano Marín Arango, tuviera algo que ver con el caso y si bien la captura generó fuertes críticas, ‘Márquez’ seguía vinculado al proceso de paz en ese momento.



Fue solo semanas después cuando Marín anunció que no se posesionaría en el Congreso el 20 de julio de 2018, alegando, entre otras razones, un ‘entrampamiento’ de la DEA y la Fiscalía a ‘Santrich’. Y en agosto de 2019, tras casi un año sin saberse de su paradero, ‘Márquez’ anunció, desde la clandestinidad y en un video, que dejaba el proceso de paz y que se rearmaba junto a ‘Santrich’ y alias el Paisa.



El caso ‘Santrich’

Foto:

En este caso, la justicia de Estados Unidos pidió a ‘Santrich’ por narcotráfico luego de que agentes encubiertos realizaran una operación en la que este aceptó hacer un negocio de droga con supuestos enviados del cartel de Sinaloa.



El exfiscal Martínez ha dicho en múltiples ocasiones que no se trató de una trampa y aseguró que cuando a Marlon Marín le propusieron un negocio de coca, buscó a ‘Santrich’. “Fueron Marín y ‘Santrich’ los que se metieron en este enredo”, dijo en 2020 el exfiscal.



También ha hecho referencia a que los supuestos socios de ‘Santrich’ aceptaron cargos en EE. UU. No obstante, también se ha dicho que fueron los agentes encubiertos los que habrían propuesto el negocio ilegal a Marín, así como que la cocaína usada era de la Fiscalía o que fue aportada por la DEA o que no se habrían dado a conocer todos los audios interceptados por el ente acusador, entre otras polémicas.



Las dudas hacen parte incluso de un anexo al informe final de la Comisión de la Verdad que señala que la captura de ‘Santrich’ fue un detonante que explica, mas no justifica, por qué un sector de las antiguas Farc decide rearmarse y detalla el rol de Marlon Marín, cuyas comunicaciones fueron interceptadas en el marco de investigaciones de autoridades colombianas y extranjeras.



“La coca jamás fue de la Fiscalía (...) provenía de una parte de los desmovilizados de las Farc”, dijo Martínez a Blu Radio en agosto pasado, tras recordar que fue durante un debate en el Congreso, con el entonces senador Gustavo Petro y con Iván Cepeda, cuando se dio a conocer una certificación de la misma Fiscalía en la que constaba que el alcaloide no pertenecía a dicho organismo.



Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha hecho un aval a la tesis del entrampamiento o de que ‘Márquez’ haya estado directamente ligado en el caso.



Declaración del exfiscal Martínez sobre dichos de la vicepresidenta

Esta es la declaración completa que el exfiscal le dio a EL TIEMPO sobre lo señalado por la vicepresidenta Francia Márquez:



“Todo el repudio que ha generado el manejo de los gastos de la vicepresidencia y el uso de las cobijas de ganso, tienen delirando a doña Francia, quien anda buscando pretextos para beneficiar a los desertores que traicionaron la paz.



Durante mi gestión como fiscal general nunca se investigó ni se judicializo a Márquez por hechos posteriores al acuerdo de paz. Como es de conocimiento público, fue el fiscal general de los Estados Unidos William Barr, quien lo vinculó a un proceso penal relacionado con el cartel de los soles de Venezuela, en marzo del 2020.



Será que Francia Márquez no distingue entre el Fiscal General de Colombia y el de los Estados Unidos?. La Vicepresidenta debería hablar con rigor. Por ejemplo, mucha gente dice que ella le ha coqueteado al ELN y los ciudadanos responsables no lo andamos repitiendo”.

