La eventual negociación de aviones por parte de este gobierno generó en las últimas horas un choque entre Iván Duque y el presidente electo, Gustavo Petro, quien le pidió al jefe de Estado que suspenda la compra de dichas aeronaves y advirtió: “Todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas se vuelve a vender. Le solicito al presidente Duque suspender esas compras”.



Duque, a través de diferentes medios, le respondió a Petro que estas negociaciones se venían adelantando de tiempo atrás y que no eran actuaciones de última hora.

“No estamos haciendo compras de aviones suntuarias, nosotros no estamos haciendo compras de equipamiento militar que correspondan a decisiones de último momento o de ventoleras”, puntualizó el mandatario.



El Presidente dijo que se trata de adquisiciones planeadas porque los equipos son obsoletos y dijo que “esos procesos están en el presupuesto. Aquí no hay gastos que se eroguen, que no tengan una sustentación presupuestal”. Según el mandatario, así lo entenderán cuando empiece el empalme.



Fuentes del alto Gobierno le confirmaron a EL TIEMPO que desde hace seis años se venía negociando la compra de seis aviones para uso de la Policía y un séptimo, hace cerca de dos años, que estaría a cargo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), para el transporte del Presidente de la República.



“La compra de los aviones de la Policía tiene como objetivo cambiar unas aeronaves tipo Douglas DC-3, Cessna 206 y Piper que ya cumplieron su tiempo de vida útil”, dijo la fuente.



De igual forma, señaló que estas aeronaves, los DC-3, son utilizadas para el transporte de carga y las otras para el transporte de pasajeros, “en su mayoría de ministros o funcionarios del gobierno que, por ejemplo, se trasladan a zonas alejadas del país”, puntualizó. De acuerdo con la fuente, la compra de tres aeronaves se concretó y el proceso de adquisición de las otras tres “muy seguramente no se va a realizar por el ruido que se ha generado con el tema”.



El proceso de compra ha estado a cargo de la Corporación de la Industria Aeronáutica (Ciac). La fuente aseguró que la adquisición del avión presidencial –que estaría a cargo de la FAC, un Legacy 135 BJ a Ecuador, por 8 millones de dólares– se abortó por la polémica que trascendió hace un mes.



