Una auditoría de cumplimiento sobre la contratación y ejecución del dragado del Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla en 2021 y el primer semestre de 2022, reveló varias irregularidades contractuales a las que la Contraloría les puso la lupa.



(Lea también: Millonaria sanción fiscal a Bioenergy por arrendar predios que no se usaron).



Esta auditoría determinó 11 hallazgos administrativos de los cuales 4 tienen incidencia fiscal por $747.048.656, otros 10 tienen presunta incidencia disciplinaria y uno generó la apertura de una indagación preliminar.



(Le puede interesar: Fallas por $ 21.282 millones en colegio en San Andrés enredan a 2 exgobernadores).

El órgano de control revisó dos contratos interadministrativos por $195.709.733.229, así como 8 contratos derivados de esos por valor de $141.451.611.603; a lo que se sumaron otros 4 negocios jurídicos por declaraciones de urgencia manifiesta por $211.429.801.692.



Tras la evaluación, la entidad emitió un concepto adverso frente al cumplimiento de Cormagdalena, que está a cargo de la obra, de la normatividad relacionada con los criterios aplicables a los contratos. La Contraloría llamó la atención sobre el incumplimiento del principio de publicidad de la gestión contractual, así como debilidades en la fase de planeación de las actividades de dragado.



(Le recomendamos: Alerta por millonarias fallas en cobro de estampilla de universidades públicas).

Facebook Twitter Linkedin

actividades de dragado en el canal de acceso. (Imagen de archivo). Foto: Twitter Cormagdalena.

Además, señaló que no había una adecuada planeación técnica que permitiera determinar la cantidad y la distribución del volumen a dragar para realizar oportunamente la contratación garantizando la prestación del servicio de navegación en el canal de acceso, lo que obligó a hacer contrataciones directas por la declaración de urgencia manifiesta.



“Se concluye que Cormagdalena no tenía como tal un plan anual o semestral que le permitiera planear eficientemente los dragados requeridos para garantizar las condiciones de operación y navegabilidad del canal de acceso”, se lee en el informe de 156 páginas.

Se concluye que Cormagdalena no tenía como tal un plan anual o semestral que le permitiera planear eficientemente los dragados: informe FACEBOOK

TWITTER

Del mismo modo, para la Contraloría es claro que en Cormagdalena “no se ha contado con un instrumento técnico que permita determinar la relación beneficio costo, dentro de las alternativas viables para el mantenimiento del calado del canal de acceso al puerto de Barranquilla”.



El hallazgo que motivó la indagación preliminar tiene que ver con deficiencias en la fase de planeación debido pues no se evidenció un costeo o estudio de mercado previo a la firma de los contratos 3-1-96164-01- 2020 y 101496-001-2021 que justifique el monto de un rubro definido en los negocios jurídicos como ‘Promoción, Gestión Social y Reputacional’, para el órgano de control, esto genera un posible incremento en los costos, así como un posible incremento en los plazos de ejecución de los contratos de dragado.



(Más notas: Ayudas del ICBF para niños fueron entregadas a beneficiarios 'fallecidos').



De otro lado, frente a los 4 hallazgos con incidencia fiscal, el primero es por un daño a las finanzas estatales por $341’847.084 por un valor mayor pagado por obras de dragado en el mantenimiento del canal de acceso en el contrato 280 de 2021. El segundo hallazgo es por $224’657.152 que se habrían pedido porque, aunque un contrato de dragado terminó antes de los estimado, se hizo pago a la interventoría del valor total de contrato.



En tercer lugar, por las prórrogas y adiciones al contrato de interventoría 3-1-96164-02 frente al contrato de obra 3-1-96164-01 se habría generado un daño fiscal del $124’007.786. Por último, la Contraloría cuestionó que se reconocieron para pago al contratista de obra “volúmenes sobre dragado realizado por fuera de la línea de los taludes de la sección de diseño (...) la cual no era susceptible de pago conforme a lo pactado contractualmente”, por esos pagos que no correspondían se habrían perdido $56’536.634 de dineros públicos.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: