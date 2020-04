Investigan la muerte de un segundo preso de la cárcel de Villavicencio

El general Norberto Mujica, diretor del Inpec, se refirió este sábado a la muerte de un hombre de 63 años que estuvo detenido en la cárcel de Villavicencio y que falleció el pasado 5 de abril por coronavirus, situación que ha generado una alerta en ese centro penitenciario, que hoy tiene 1.738 personas detenidas.

Sobre el caso que hasta ahora se ha confirmado de coronavirus, el director del Inpec dijo que investigan varias hipótesis, entre ellas, que pudo haber adquirido el virus en el hospital, que se lo haya pasado un médico, o que se hubiera contaminado en la misma cárcel.



El general aseguró que el 31 de marzo a las 4 de la mañana el hombre que estaba detenido en la cárcel de Villavicencio se comenzó a sentir muy mal, por lo que lo llevaron hasta el hospital.



Del centro médico le dieron salida a las 11 de la mañana del 31 de marzo, hora en la que el interno vuelve a prisión con recomendaciones de que le den oxígeno, y de que permanezca aislado. Da la coincidencia, dice el general, que el primero de abril un juez le otorga la libertad de la pena que pagaba de 75 meses por concierto para delinquir y porte de armas.

Antes de salir de la cárcel, el detenido manifestó que se sentía de nuevo muy mal, por lo que con la ayuda de la Personería de Villavicencio y la gestión del director de la cárcel, consiguen trasladarlo a un centro médico en donde lo hospitalizan. Allí falleció el 5 de abril, cuatro días después de ser internado. Luego de hacerle la prueba de coronavirus, el preso dio positivo.



Pero el general reveló que las autoridades están investigando una segunda muerte de otro interno que también estaba en el mismo pabellón del detenido fallecido en el que se le confirmó el contagio de covid-19.



Se trata de un hombre de 78 años, que fue trasladado por urgencias al hospital el pasado sábado 5 de abril y murió dos días después, el siete. Sobre este detenido muerto ya se hizo una prueba de coronavirus para establecer si también murió por contagio de covid-19, pero aún no se tienen los resultados.



Los dos detenidos que murieron, dijo el general, estaban en el mismo pabellón, pero no se tiene información de que fueran amigos o permanecieran juntos.



Adicionalmente, hay otros tres internos que se encuentran en clínicas y que ingresaron a los centros médicos en fechas diferentes por males respiratorios. Su diagnóstico, dice el general, muestra que han ido mejorando.



"Se están tomando todas las medidas departamentales y distritales. El médico que lo atendió entró en cuarentena y se ordenaron pruebas a quienes estuvieron en contacto con él", dijo el general Mujica.



Entre las medidas que se tomaron en la cárcel de Villavicencio esta mañana, está el aislamiento de los adultos mayores, que fueron trasladados a un pabellón especial en ese mismo centro carcelario. También fueron aisladas las personas con tuberculosis o con alguna enfermedad.



El pabellón en el que estaban detenidos los dos hombres que murieron fue aislado. En ese pabellón hoy hay 468 presos, pues otros 60 que estaban allí y que son adultos mayores, fueron trasladados a otro sector de la cárcel. El pabellón será vigilado con a supervisión médica de la Secretaría de Salud de Villavicencio.



Mientras tanto, con la ayuda de autoridades sanitarias, seguirán buscando casos de personas que pudieran tener algún síntoma como fiebre, tos, cansancio, dificultades respiratorias, entre otros que pudieran alertar un contagio de covid-19.



El lunes en la cárcel se instalará una carpa medicalizada para lograr un mayor aislamiento, y se realizarán actividades de desinfección en la cárcel.



El general aseguró que el hacinamiento es una realidad que no se puede ocultar en la cárcel de villavicencio, pues la soprebolación en este centro penitenciario es de un 100 por ciento, al tener por lo menos 1.000 personas de más.



"Sé que estamos hacinados pero precisamente por ello activamos el pabellón que teníamos como zona de aislamiento para llevar a la población más vulnerable o personas de la tercera edad hasta allí", dijo el general.



Otra de las medidas que se han aplicado es que tres guardias del Inpec fueron aislados -uno de ellos fue quien trasladó directamente al detenido que murió y en el que se confirmó covid-19- y los otros dos han tenido síntomas respiratorios. También fue aislado el médico que atendió al detenido en el que se confirmó el contagio, y algunos funcionarios de personal administrativo.



La Uspec también ordenó la compra de elementos adicionales para proteger a la guardia penitenciaria de Villavicencio, como tapabocas y otras herramientas. Adicionalmente, desde Bogotá salió un vehículo con más elementos sanitarios para los detenidos de esa cárcel, y la fundación de Johana Bahamón hizo una donación para los presos.



El general Mujica dijo que esta es la primera alarma que se presenta en una cárcel del país. "Por el tiempo que ha pasado, me tenía tranquilo que todas nuestras cárceles se mantenían sanas, sin el virus, pero siempre tenemos los riesgos de externos que pudieran contaminar. Son circunstancias que toca manejar, como el cuerpo de custodia, el manejo de la alimentación, entre otros", dijo el general.



El director del Inpec también dijo que es el menos indicado para hablar sobre el decreto con el que el Gobierno anunció que sacaría por lo menos a unos 10.000 detenidos de la cárcel, y los enviaría a detención domiciliaria, para descongestionar los penales. Ese decreto aún no ha sido emitido.



"Eso lo está manejando el Ministerio de Justicia y Presidencia. Yo estoy pendiente de si sale el decreto para poder operacionalizarlo con jueces de penas", afirmó.



