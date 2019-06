Procuraduría pone la lupa a la fortuna del alcalde de Tocancipá

Walfrando Forero es considerado uno de los caciques políticos de la sabana de Bogotá. Actualmente cumple su segundo mandato como alcalde de Tocancipá, y algunos creen que incluso podría convertirse en gobernador de Cundinamarca.



Sin embargo, sus aspiraciones políticas podrían verse frustradas por un proceso del cual será notificado esta misma semana. En efecto, EL TIEMPO estableció que la Procuraduría delegada para la Defensa del Patrimonio Público le acaba de abrir pliego de cargos por presunto incremento patrimonial injustificado, a título de dolo.

Además, el jefe de ese despacho, Wilson Martínez, ordenó compulsar copias a la Fiscalía; donde es investigado por un contrato ejecutado durante su primer mandato.



Según el expediente, que este diario viene siguiendo hace más de un año, el mandatario tiene en su poder inmuebles en Bogotá, vehículos de alta gama y propiedades en otras partes del país cuyo origen no es claro.



La investigación partió de un anónimo que señala que Forero habría recibido sobornos por el desarrollo de una obra vial, se habría enriquecido adquiriendo varios lotes a nombre del municipio, con sobreavalúos, y estaría canalizando esos recursos a través de una fundación.



Tras más de un año de investigación, la Procuraduría identificó un aumento presuntamente injustificado de su patrimonio de más de 950 millones de pesos que involucra a su núcleo familiar, incluyendo a su actual esposa y dos hijos. Un informe del expediente señala que Forero registraba, en 2016, ingresos anuales que bordeaban los 567 millones de pesos, y sus gastos superaban los 600 millones. Dos años después, la diferencia entre sus gastos e ingresos era superior a los 172 millones de pesos.



La cifra se unió a los gastos y flujos de dinero registrados por su núcleo familiar, por más de 700 millones de pesos en tres años, sin que se identificara una fuente de ingresos.

La firma panameña

Entre los gastos referenciados se encuentra el pago de impuestos de dos inmuebles en el norte de Bogotá y de algunos automóviles, así como la compra de una moto de lujo marca Ducati, modelo 2018. Además, pagos en tarjetas débito y de crédito por 35 millones de pesos.



También apareció una empresa constituida en Panamá, en la que Forero figura como presidente, la cual no fue reportada en la declaración de renta juramentada de bienes, rentas y actividad económica correspondiente en el periodo de 2016 a 2019.



La empresa fue constituida en octubre de 2012 y se dedicaría a las inversiones en la bolsa.



Para la Procuraduría es claro que Forero incumplió el deber de actualizar la declaración juramentada de bienes y, además, omitió en el momento de la posesión del cargo su participación en esta empresa, lo cual es considerado una falta grave.



Tampoco registró ni presentó informe del viaje que hizo, en 2016, a la Misión Académica Europa 2016, en España, para lo cual recibió viáticos oficiales.



Aunque se le dio un plazo máximo de 15 días hábiles para entregar el informe detallado de las actividades realizadas y los gastos, según la investigación, estos nunca habrían llegado a la alcaldía. Además, según registros de Migración Colombia, no solo habría viajado él, sino que su esposa lo habría acompañado una parte del trayecto.



Desde el jueves, EL TIEMPO intentó sin suerte contactarse con el mandatario. No obstante, una asesora aseguró que no conocía la decisión de la Procuraduría.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @uinvestigativa