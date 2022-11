EL TIEMPO conoció un vídeo en el que se observa cómo despedían con disparos al aire a un joven en los alrededores de la Alcaldía de Quibdó (Chocó). Se trató del entierro de Ánderson Rentería, quien fue asesinado en la ciudad.

Teniendo en cuenta la información suministrada a este diario, los disparos se registraron cerca al Malecón del Río Atrato de Quibdó, en donde hay una zona bancaria e institucional.



EL TIEMPO consultó con el comandante del Departamento de Policía de Chocó, el coronel Clauder Antonio Cardona, quien señaló que el joven no presentaba antecedentes penales ni disciplinarios.



Además, señaló que en los casos en los que hay un entierro de algún integrante de un grupo armado o banda delictiva, la Policía hace acompañamiento para que no se registren enfrentamientos.



Los hechos se presentaron en la tarde del lunes 14 de noviembre durante el sepelio en el que una caravana de motociclistas acompañó el coche fúnebre donde de Rentería, y, donde luego se hicieron varios disparos.



Lo sucedido llamó la atención de la ciudadanía puesto que los disparos se dieron en plena vía. Según testimonios, al presentarse los hechos no hubo presencia de la Fuerza Pública en la zona.



Las investigaciones por estos hechos ya están en manos de la Policía de Quibdó y de la Fiscalía, con el fin de esclarecer el por qué de los tiros al aire en un entierro de un civil.

Esto es solo una muestra de la situación que se vive en el casco urbano de la capital chocoana, en la que según un informe de inteligencia de la Policía, convergen cinco estructuras armadas que están enfrentadas entre sí diariamente por el control de las rutas del micro y narcotráfico.



En esta zona hay presencia de tentáculos del Eln como el Frente Ernesto el Che Guevara y la compañía de Néstor Tulio Durán; grupos transnacionales como el 'clan del Golfo', y de bandas criminales como ‘Los Mexicanos’, ‘Los Palmeños’ y ‘Los de Kennedy’.



Según cifras de Medicina Legal, este año hay registro de al menos 218 homicidios en todo el departamento del Chocó, mientras que en la capital, Quibdó, se ubican 146 de estos asesinatos.



Esta tarde, en una rueda de prensa, el coronel Clauder Cardona, afirmó que más del 50 por ciento de los casos de homicidios presentados en el departamento se han esclarecido por las autoridades.



