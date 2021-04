Lupa de Procuraduría por vacunación irregular de más de 1.790 personas

Buscando velar por el buen manejo de los recursos destinados para adelantar el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, un grupo de trabajo especial de salud de la Procuraduría encontró hallazgos como la aplicación de la primera dosis a 441 ciudadanos en Bogotá e Icononzo (Tolima), que no pertenecerían al personal de salud, ni estaban entre los grupos de adultos mayores priorizados en las fases de la vacunación.



En total, más de 1.790 personas habrían sido vacunadas irregularmente. Por los hallazgos se abrió investigación disciplinaria al gerente Subred Norte de Bogotá y a la alcaldesa de Icononzo, entre otros funcionarios.

El Ministerio Público también ha encontrado en indagaciones preliminares que varios directivos y funcionarios vinculados con el sistema de salud, además de funcionarios de entes territoriales, habrían interferido para supuestamente favorecer la vacunación irregular de ciudadanos o funcionarios públicos.



Así lo informó la procuradora general, Margarita Cabello, que dijo: "Anunciamos la apertura de procesos disciplinarios por la presunta vacunación irregular de más de 1.790 personas . Seguiremos en la lucha para el eficaz cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación, infracciones como las anunciadas van en detrimento de las personas mas necesitadas”.



En el caso de la capital del país un informe de la Superintendencia Nacional de Salud da cuenta de 395 personas que habrían accedido de manera irregular a la vacuna en la Subred Norte de Bogotá. Entre ellos, se encuentra personal de áreas administrativas, funcionarios de la Oficina de Participación Comunitaria y de Servicio al Ciudadano, entre otros.



Entre las personas que fueron vacunadas en la primera semana de marzo de este año hay una que no pertenecía al personal de salud priorizado y cuatro personas más que, según las indagaciones, no estaban registradas en la base de datos del centro de salud de la Subred Norte de Bogotá.

Jaime Humberto García Hurtado, gerente de Subred Norte Foto: Archivo Particular

Por esto se inició investigación disciplinaria en contra de: Jaime Humberto García Hurtado, gerente Subred Norte; Patricia Sabogal, jefe de la oficina de calidad; Amanda Salinas, subgerente de prestación de servicios. Y los directores de Gestión de riesgos: Ricardo Rojas Higuera y Anis Cristina González.



Asimismo se ordenó compulsa de copias para determinar si la Secretaría de Salud ed Bogotá cumplió con las funciones de inspección, control y vigilancia que le corresponden.



Una vez se cumplan las verificaciones del Ministerio Público se determinará la procedencia de una investigación disciplinaria. También serán citados a declaración los ciudadanos que habrían sido vacunados irregularmente.

En Tolima

Entre el 23 y 25 de marzo de 2021 en el Hospital Sumapaz ESE de Icononzo (Tolima), habrían sido vacunadas 46 personas, que al parecer, no cumplían los requisitos para la priorización en el Plan Nacional de Vacunación.



Por estos hechos, la Procuraduría Provincial de Girardot inició investigación disciplinaria en contra de la alcaldesa de Icononzo, Margoth Morales Rodríguez; Marco Fernando Varón Reyes, gerente Hospital de Sumapaz y Paola Villamil Gómez, Directora local de Salud, quienes serán escuchados en versión libre.



Para las investigaciones de Bogotá y Tolima se ordenó una nueva práctica de pruebas, entre las que se destacan listados de funcionarios y contratistas, soportes de vacunación, reportes al Ministerio de Salud, entre otros.

Grupo especial de trabajo que coordina las investigaciones relacionadas con el posible incumplimiento y desatención de ciudadanos en el Plan Nacional de Vacunación, anuncia la apertura de procesos disciplinarios por la presunta vacunación irregular de mas de 1790 personas. pic.twitter.com/dpCnp8N9BC — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) April 14, 2021

Otras indagaciones en las ciudades

En Cúcuta (Norte de Santander), en la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz, la Procuraduría investiga la vacunación de 1.341 personas que, aparentemente, no hacen parte de la primera línea de atención al covid-19. El proceso disciplinario se adelanta en contra de funcionarios por determinar pertenecientes al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander y a la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.



En Cali (Valle del Cauca), se adelanta una indagación contra el gerente de la Clínica Unida Por la Vida y funcionarios del Hospital Público a cargo de la ESE Oriente de Cali por la probable valoración irregular que permitió vacunar a personas que desempeñan los cargos de Auxiliar administrativo, Psicólogo y Nutricionista como personal de primera línea de atención.



Así mismo, en Magangué (Bolívar), tras visitas al Hospital ESE Divina Misericordia, se inició una indagación preliminar, por las irregularidades detectadas en los registros de los usuarios vacunados, debido a que no coinciden con la información del municipio, de acuerdo a la plataforma PAIWEB, asignada por el Ministerio de Salud.



En el departamento de Chocó, ante las presuntas irregularidades en la aplicación y destinación de las vacunas de primera fase para el personal de salud, se dio inicio a tres indagaciones en averiguación de responsables contra personal de la Nueva ESE Hospital San Francisco de Asís, IPS Respirar y la Unidad de Cuidados Críticos del Chocó. Las indagaciones buscan verificar las razones por las que fueron vacunados funcionarios de las secretarías de salud municipal y departamental, entre otros, sin pertenecer a la primera línea.



En Cundinamarca, por su parte, se adelanta una indagación contra funcionarios del Hospital San Vicente de Paul de Nemocón, donde habrían sido vacunadas cinco personas que al parecer no pertenecen a los profesionales de la salud de la institución y tampoco tendrían vinculación o relación contractual con la entidad.



Y en Córdoba y Caquetá se adelantan otros procesos disciplinarios por irregularidades en los turnos de vacunación.

