'Le iban a meter un rocket a la casa': audio de plan contra Timochenko

Víctor Hugo Rojas Silva, alias Chavo, a sus 30 años, enfrenta una condena entre 8 y 18 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y terrorismo.



Ayer, un juez de control de garantías emitió medida de aseguramiento en su contra y lo envío a un establecimiento carcelario, lugar que aún está por ser definido.

Rojas, excombatiente de las Farc, quien hacia parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP, como escolta, fue capturado -27 de julio - en una operación realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía General, junto a cinco hombres más, sindicados de participar en el fallido atentado - enero de este año - contra la vida de Rodrigo Londoño, jefe del partido Farc.



EL TIEMPO tuvo acceso a un informe de la Policía que da cuenta como Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa - quien fuera el jefe de la columna móvil 'Teofilo Forero' de las Farc - desde su lugar de transición en Miravalle, Caquetá, orquestó la conformación de una célula urbana para realizar varios atentados.



"Lo que queda claro es que 'El Paisa' iba a seguir en la ilegalidad, y que su objetivo era asesinar a 'Timochenko', y fríamente calculó a futuro sus acciones y para ello se rodeó de personas de su confianza como 'el Chavo'", dijo uno de los investigadores de la Policía.

Es así, como Rojas o 'el Chavo', quien se prestó como "correo humano" del 'Paisa' y fue su conductor personal, logra ingresar a la UNP, porque además, era considerado por el partido Farc como un hombre leal a la causa ya que militó por 12 años en la guerrilla sin ningún contratiempo.



El 27 de noviembre de 2018 fue designado al esquema de seguridad del presidente del partido, "sin imaginarse que su labor real era infiltrar el servicio y entregar información preferente para atentar contra Londoño", aseguró el investigador.



Los agentes establecieron que 'el Chavo' le entregó a los enlaces de 'el Paisa', el "número exacto de escoltas, el tipo de armas que portaban, familiares que visitaba, los vehículos que utilizaba, lugares frecuentados y sitios de mayor permanencia del dirigente político en Fusagasugá (Cundinamarca), Bogotá y Filandia (Quindío)", se lee en el informe.



Las autoridades ya venían siguiéndole el rastro a la célula urbana conformada por 'el Paisa', y con base en la información de una fuente humana estaban tras los pasos de Carlos Andrés Ricaurte Rodríguez, alias 'Guambi', quien se reunió en noviembre de 2019 - en la localidad de Kennedy, en Bogotá - con un hombre desconocido hasta el momento, los dos, al día siguiente, se desplazaron a Neiva (Huila).



El desconocido fue identificado como Víctor Hugo Rojas Silva, alias el Chavo. “Esa información se le entregó al presidente del partido Farc, sobre el atentado en su contra y el diciembre se retira del esquema a ‘el Chavo’ a quien seguimos investigando”, señaló el investigador.



En un audio presentado ayer por la Fiscalía durante la audiencia, se escucha a 'el Chavo', decir que ya no podía entregar más información porque lo sacaron del esquema y que tenían que proceder en la fecha acordada.



En otro audio se escucha a un hombre explicar cómo iba a concretarse el atentado contra Londoño y las armas a utilizar. “A él le iban a meter un rocket a la casa (…) que no quedara nada, ellos no iban con pistolas y fusiles, nada. Si tenían un R-15 de asalto para su defensa, pero ellas iban a lo grande, que de esa casa no quedará nada”.

El día del atentado, 12 de enero, fueron muertos por la Policía ‘Guambi’ y ‘Conejo’ quienes eran los encargados de atacar a Londoño.



Siete meses después, Policía y Fiscalía desarticularon la célula al dar captura a el ‘Chavo’ y a Daniel Eduardo Ricaurte Rodríguez, hermano de ‘Guambi’; Ariel Castañeda Gómez, Juan Gabriel Osorio Pérez, Juan Diego Pérez Ramírez y Marino Antonio Gutiérrez.

