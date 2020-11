Así va el proceso por la muerte de 9 jóvenes tras incendio en un CAI

Este martes se conoció una denuncia del concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien reveló que el pasado 4 de septiembre hubo un incendio en una estación de Policía de Soacha y, tras la conflagración, nueve jóvenes detenidos en ese lugar murieron. Uno falleció en la estación, mientras los demás murieron días después en centros de salud.



Luego de que el concejal señaló que al parecer los policías que estaban en el lugar no tomaron medidas para proteger a los detenidos y evitar la tragedia, la Fiscalía General se pronunció sobre en qué va la investigación por este caso.

Tras la denuncia por estos hechos, que se dieron en los calabozos del CAI San Mateo, de Soacha, la Fiscalía General aseguró que este miércoles la Delegada para la Seguridad Ciudadana se reunirá con la Directora de la Seccional de Cundinamarca para hablar sobre el caso.



Fuentes del ente acusador señalaron que "ya está toda la investigación" y que en ella se recaudó "todo el material probatorio posible hasta el momento".



Aseguró que esas evidencias están siendo valoradas por peritos y según esas pruebas obtenidas, se determinarán responsabilidades por las muertes de estos ciudadanos y "los posibles delitos a imputar".

🔴Denuncia🔴El 4 de sept. Soacha vivió un escena dantesca en la estación de Policía de San Mateo,allí murieron 9 reclusos a causa de un incendio. Al parecer los policías que se encontraban, no tomaron ninguna medida para frenar la tragedia. (1/2) pic.twitter.com/F9bufvC2e0 — Diego Cancino - Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) November 10, 2020

Esto significa que la Fiscalía General sigue evaluando las pruebas que tiene y sigue definiendo un plan metodológico en este caso, pero todavía no ha decidido imputarle cargos a nadie por estos hechos.



La Policía de Cundinamarca señaló en un comunicado que el 4 de septiembre en la sala de retenidos de la Estación de Policía San Mateo (Soacha), "11 personas que se encontraban privadas de la libertad en ese lugar habrían decidido prender fuego a sus colchonetas y generar con ello una deflagración. Como consecuencia de estos hechos, la totalidad de los presuntos responsables resultaron lesionados con quemaduras de primer y segundo grado".

Añadió que los policías de la estación procedieron a controlar el incendio y trasladar a los heridos a centros asistenciales. De ellas, dice la Policía ocho murieron, dos se encuentran en custodia con tratamiento médico y una aún permanece

hospitalizada.



Finalmente señalan en el comunicado que se abrió una investigación disciplinaria para esclaracer los hechos.



Por su parte, la Defensoría del Pueblo aseguró que la institución pidió que se realizara una mesa de trabajo en la que participaron la gobernación de Cundinamarca, la Policía, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía.



En esa reunión se encontró que, en efecto, había hacinamiento en varias estaciones de Policía del departamento ya que en muchas de ellas estaban detenidas personas que no habían podido ser trasladadas porque no se les había realizado la prueba de covid-19, que fue una de las medidas exigidas en el protocolo carcelario por la pandemia.



Por eso, la Defensoría aseguró que de ese encuentro salió una carta al Inpec y al Ministerio de Justicia para que se agilizaran las pruebas con la Secretaría de Salud y se hicieran los traslados de las personas que estaban detenidas en varios CAI de Cundinamarca a diferentes cárceles.



La Defensoría del Pueblo también dijo que está acompañando a las familias y las investigaciones judiciales y disciplinarias por estos hechos.



Según el concejal Cancino, en la estación en la que se produjo el incendio había 20 jóvenes presos que, según su denuncia, estaban sufriendo torturas, no les daban comida y, además, se les negó la comunicación con sus familiares.



En medio de esa situación, dijo Cancino, un joven quemó una cobija "y parece ser, que a los contados segundos, por medio de un artefacto que intensificó ese fuego", el incendio se propagó por la estación de Policía.

El concejal señala que, según los familiares de las víctimas, el artefacto supuestamente fue lanzado por un agente de Policía.



"Se salieron los policías y dejaron a los chicos encerrados. No dejaron entrar a nadie y no dejaron utilizar los extintores. Los chicos se quemaron", denunció el Concejal en su video.

