En un despacho de un fiscal de Bogotá se encuentra la investigación por el homicidio de tres jóvenes en el departamento de Sucre que enreda a un oficial y a varios integrantes de la Policía.



La Fiscalía señaló que el proceso fue trasladado a la capital del país en donde se priorizó para agilizar la investigación en la que aparece el coronel Benjamín Núñez, excomandante operativo en Sucre. Contra el oficial aún no hay una orden de captura.

Fuentes oficiales señalaron que la investigación penal avanza en la justicia ordinaria y al tiempo la Inspección de la Policía abrió un proceso disciplinario. Añadieron que esta semana se tomarán decisiones de fondo en el caso.



El oficial será llevado a imputación de cargos ante un juez de control de garantías y en esa audiencia su defensa podría intentar pedir el caso pase a la justicia penal militar. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que el hecho no es un acto del servicio y que tendría que seguir en la justicia ordinaria.

Dolor en Sucre por el crimen de los tres jóvenes, presuntamente a manos de la Policía. Foto: archivo particular

En todo caso si la defensa llega a hacer esa petición sería la Corte Constitucional la que tendría la última palabra para decidir si sigue en la justicia penal militar.



De hecho, fuentes de la JPM señalaron que no van a disputar la competencia del caso y que ya trasladaron a la Fiscalía el expediente que tiene mas de mil folios.



Añadieron las fuentes que en este tipo de casos en los que según la evaluación inicial se considera que no se trata de hechos del servicio, los expedientes se trasladan inmediatamente a la justicia ordinaria para que allí avancen las investigaciones del caso.



Penalistas consultados por EL TIEMPO coincidieron en que los hechos en los que se compromete la responsabilidad del coronel Núñez y otros uniformados no son actos del servicio y que la investigación debe seguir en cabeza de la Fiscalía.



Trascendió que no solo está en el radar el coronel Núñez sino otros uniformados que habrían incurrido en irregularidades por acción u omisión.

