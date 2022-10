En el transcurso del día, a la sede principal de la Fiscalía General de la Nación ingresará un grupo de funcionarios de la Procuraduría para realizar una inspección minuciosa de la documentación que hay en el ente acusador sobre el inventario de bienes que administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a fin de esclarecer supuestas irregularidades en su manejo.



(Lea: Tras diez años del descalabro de Interbolsa, ¿hubo justicia?)



La tarea está a cargo de Adán Ricardo Monroy, de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales del Ministerio Público, dependencia liderada por Lucila Vidal, encargada de la indagación que ya arrojó sus primeros resultados.



(Lea: ‘Iván Márquez’, la piedra en el zapato que se esconde en Venezuela)

El procedimiento disciplinario por realizar en las oficinas del ente acusador está mediado por parámetros técnico-científicos FACEBOOK

TWITTER

Los agentes vienen de visitar a trabajadores del área jurídica de la SAE, con quienes hablaron sobre oficios y bases de datos que reposan en la entidad. De allí salió un primer parte de alerta relacionado con la presunta falta de inventario de bienes, el cual tendrá más conclusiones y modos de proceder cuando se cierre el ciclo de barridos a tres entidades: la Sociedad, la Fiscalía y la Contraloría.



Según el auto conocido por EL TIEMPO, con el que se abrió indagación previa a servidores públicos por determinar en las tres entidades, el procedimiento disciplinario por realizar en las oficinas del ente acusador está mediado por parámetros técnico-científicos con los que se puede examinar si hay errores en el manejo que la SAE le ha dado al inventario de bienes en extinción de dominio.



(Lea: La pelea por la fortuna del asesinado dueño de Surtifruver)



El fiscal general, Francisco Barbosa, aclaró públicamente que durante su gestión en cerca de 31 meses se han contabilizado 19.587 bienes, de los cuales tienen soporte y su respectiva clasificación, que va entre propiedades rurales, urbanas, vehículos y establecimientos comerciales. Según el avalúo oficial, dichos bienes ascienden a los 25,7 billones de pesos, un monto similar al de la reforma tributaria del actual gobierno.



Las labores de la Procuraduría parten de una situación que ya advirtieron la Contraloría en un informe, medios de comunicación y el mismo presidente Gustavo Petro, quien, junto a Barbosa, creó una mesa técnica para rastrear en qué situación está la SAE.



(Lea: Al menos 111 personas de la comunidad LGTBIQ+ han sido asesinadas en 2022)

En entrevista con EL TIEMPO, el fiscal General manifestó que designó a un equipo del más alto nivel para esta misión y que, con el paso de los meses, se establecerá si las inconsistencias denunciadas frente a arrendatarios, depositarios y bienes de la SAE hacen parte de la misma modalidad de irregularidades que hubo en la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).



(Lea: San Andrés: el duro regaño de la Corte por fallas y demoras en la reconstrucción)



Por ahora, desde la Fiscalía, además de la vicefiscal general, la delegada para las Finanzas Criminales, el director del CTI y la directora Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, hay dos fiscales anticorrupción que tienen experiencia con lo ocurrido en la DNE. “Así que sabrán detectar fenómenos delictivos en los que se presenten los mismos modos de operar”, puntualizó Barbosa.

La primera inspección

Facebook Twitter Linkedin

Inspección de la Procuraduría en la SAE Foto: Procuraduría

El inventario de los bienes incautados tendría información incompleta y desactualizada. En concreto, el 57,5 por ciento de bienes inmuebles (16.283) no reportarían estado físico FACEBOOK

TWITTER

El auto con el que se abrió la indagación previa a nivel disciplinario es del pasado 14 de octubre, y sus primeros resultados nacieron del encuentro entre funcionarios de la Procuraduría con Daniel Rojas, presidente de la SAE, y miembros de su oficina jurídica.



Para la Procuraduría, no hay certeza del número ni del estado de los bienes que administra la SAE, ni claridad sobre el sistema que se usó para distribuir a los particulares que se encargan de manejar los inmuebles de antiguos mafiosos.



“El inventario de los bienes incautados tendría información incompleta y desactualizada. En concreto, el 57,5 por ciento de bienes inmuebles (16.283) no reportarían estado físico, es decir, no se tendría conocimiento de dónde o cómo están”, señala el auto.



(Lea: ¿Por qué quedó libre magistrado detenido por presunto abuso sexual?)



Otro hecho que generó la preocupación del Ministerio Público es que hay arriendos que podrían estar por debajo de la estimación fijada por la SAE, tema que ya está bajo la mira de Jaime Andrés Osorno, vicepresidente de Bienes Inmuebles y Muebles, quien le dijo a este diario que en los próximos días se tomarán los respectivos correctivos, entre los que está no pagar hasta que se cumplan con las obligaciones pactadas.



En lo que tiene documentado la Procuraduría se habla de que, por ejemplo, existirían al menos 88 registros de predios y casas que habrían sido avaluados en valores inferiores a 100.000 pesos.



Una vez finalice esta etapa preliminar, se espera no solo un oficio final con todas las irregularidades en el inventario, sino una descripción de lo hallado en cada una de las tres entidades inspeccionadas, y los funcionarios que habrían estado vinculados al desorden en la SAE. Con ello, se determinarán las responsabilidades disciplinarias a las que haya lugar.



(Lea: Fiscalía pide absolver a Juan Carlos Abadía en un caso por contratos)

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia