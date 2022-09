Una investigación de la Procuraduría conocida por EL TIEMPO dio cuenta de que alrededor del robo de tierras que se viene registrando en el país estarían involucrados funcionarios públicos de varias regiones.



(Loinvitamos a leer: Gobierno dice que habrá reforma agraria, pero rechaza la invasión de tierras)

Bajo la lupa están alcaldes, notarios, registradores, funcionarios del Instituto Agustín Codazzi e inspectores de policía del Atlántico, Bolívar, Valle del Cauca, Tolima y Bogotá, lugares en los que desde noviembre, por el tema de invasiones, se han abierto 22 indagaciones y 11 investigaciones de carácter disciplinario.



La alerta que recibió la entidad respecto al papel que pudieron jugar estas personas –de quienes no dan nombres para no entorpecer el trámite– nació de quejas ciudadanas que piden la protección de bienes públicos y privados, y se relaciona con presuntas omisiones, favores en el papeleo y falsificación de documentos.



(Podría ser de su interés leer: Servicio militar: Procuraduría apoya que sea voluntario para mujeres)



Las denuncias han tomado relevancia no solo en lo disciplinario sino hasta en lo penal, a raíz de la ocupación de tierras que se viene registrando en el país en las últimas semanas.



(Le sugerimos leer: Margarita Cabello y Gustavo Petro: los ejes que entablaron en su primera reunión)



De acuerdo con las indagaciones de la Procuraduría, cada región tiene sus propias dinámicas. En el Caribe, por ejemplo, al parecer hay detrás estructuras criminales compuestas por particulares y servidores públicos. Aparentemente, estos últimos tendrían como tarea facilitar el actuar delincuencial.

Uno de los grupos que estarían implicados en esto con el objetivo de lucrarse sería la banda ‘los Costeños’, que bajo el mando de alias Castor instrumentalizaría a la gente para llegar a predios, lotearlos y después venderlos. Otros grupos serían las disidencias de las Farc y el Eln.



Así lo han documentado las autoridades en municipios como Galapa, Puerto Colombia, Malambo y Cartagena, los cuales, por la cantidad de invasiones, viven una realidad similar a la de Neiva, Huila, pero diferente a la del Cauca, donde la ocupación ha estado primordialmente pasada por campesinos y comunidades indígenas que reclaman el acceso a la tierra que desde años atrás, dicen, les pertenece a ellos.



(Le sugerimos leer: Procuraduría pide que daños al Estado sigan bajo la vigilancia de la Contraloría)



Estos hallazgos de la entidad se presentan en medio de uno de los dolores de cabeza que afronta el Gobierno Nacional: el de las tierras, tema respecto al cual reclamantes y propietarios en los últimos días pidieron soluciones desde el norte del Cauca.



Ante ello, la reacción de la ministra de Agricultura, Cecilia López, fue solicitar a los invasores que no se tomen los predios por las vías de hecho, reiterando una espera mientras se hace una mesa agraria y se organiza una distribución.



Por su parte, el viceprocurador general, Silvano Gómez, insiste en que se denuncie cualquier práctica violatoria en el ámbito de una invasión ilegal, poniendo en conocimiento, especialmente, si detrás de ello hay funcionarios del Estado.

Directriz a procuradores

Facebook Twitter Linkedin

En el corregimiento El Caguán de Neiva (Huila), a la entrada de una de las invasiones, hay una bandera de Colombia con el letrero: ‘Asentamiento Gustavo Petro’. Foto: Archivo particular

Para afrontar la situación, por el lado de la Procuraduría al frente de las investigaciones está la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE), la cual trabaja en llegar al fondo de las posibles faltas cometidas por los servidores que al parecer participaron, de algún modo, en el robo de tierras.



Incluso, este diario conoció que dicho órgano determinó que “si hay la necesidad de tomar acciones penales, y en caso de requerirse en materia penal, se constituirán agencias especiales a procuradores destacados, a fin de que adelanten la intervención frente a las actuaciones respectivas, en aras de brindar celeridad y búsqueda de la verdad y justicia”.

​

(De seguro le interesa leer: Procuraduría investiga irregularidades en elección de contralores territoriales)

​

El miércoles, la última orden impartida por la procuradora general, Margarita Cabello, para mantener el ojo encima de esta situación recayó en sus 84 procuradores regionales.



A ellos les solicitó que estén encima de lo que pase en cuanto a robo de tierras, asumiendo de manera inmediata los casos en los que haya ocupaciones ilegítimas. Eso sí, verificando que se garanticen los derechos de todas las partes involucradas.

Germán Robles, procurador delegado para la Restitución de Tierras señaló que si se quiere resolver el problema de las tierras, “la solución no puede ser la invasión. Eso puede generar un nuevo conflicto, sin acabar el que existe”.

Génesis de las pesquisas

Luego de recibir 120 denuncias penales que no habrían tenido avances en 2021, el 11 de noviembre se convocó una audiencia pública en Barranquilla en la que la Procuraduría escuchó 17 quejas de querellantes, relacionadas con supuestas demoras y omisiones de servidores públicos.



Ante ellas, la entidad tomó cartas en el asunto y de manera preliminar abrió 12 procesos disciplinarios contra funcionarios.



(Podría ser de su interés leer: Procuraduría pide a Corte reducir semanas que mujeres cotizan para pensionarse)



Uno de los casos denunciados es que en Galapa, Atlántico, por ejemplo, no se ha podido desalojar un predio de 74 hectáreas en el que hay 1.000 personas, porque, según conoció este diario, las autoridades no cuentan con la suficiente planta para realizarlo.



En principio, para hacerle frente al problema, por medio de la resolución 331 del 1.º de diciembre de 2021, Margarita Cabello asignó a la DNIE para que asumiera las indagaciones a las que hubiera lugar en el Atlántico.



Sin embargo, las denuncias crecieron en todo el país, y por ello la Procuraduría implementó un eje de prevención, intervención y disciplinario para cesar las afectaciones a la propiedad privada.

"Se les brinde mayor celeridad en esos procesos”. FACEBOOK

TWITTER

En medio de las diligencias para dar con el rol que jugarían funcionarios públicos en el robo de tierras, las autoridades se han encontrado con otras problemáticas.



En el Huila, la alcaldía llegó a censar a cerca de 1.000 personas que ocuparon un predio, quienes se opusieron, y solo 120 accedieron al censo. Posteriormente, y al contrario de lo que decían, se encontró que los ocupantes tenían a su nombre vehículos y demás propiedades.



Así mismo, los baldíos son otra punta del iceberg que preocupa a la Procuraduría, pues tiene contabilizado un retraso en el trámite de 140.000 solicitudes de adjudicación de baldíos, que representan cerca de nueve millones de hectáreas.



A la radiografía de esta situación que tiene al Gobierno Nacional en orillas distintas con organizaciones sociales se suma la posición de las víctimas del conflicto, quienes en regiones como el Urabá antioqueño han optado en reiteradas ocasiones por tomar por su propia cuenta los predios sin esperar un fallo judicial.



El procurador Robles aseguró que para solucionar el tema de la restitución de tierras, desde la entidad están trabajando en proponer un ajuste de la ley con el fin de garantizar los derechos de las víctimas, en el sentido de que “se les brinde mayor celeridad en esos procesos”.



Con todos estos factores, la Procuraduría se apresta para indagar a fondo si hubo faltas de alcaldes, y si en medio de los últimos conflictos hay más funcionarios implicados.

Procuradora apoya el diálogo pero prevalece la ley

Facebook Twitter Linkedin

Procuradora General Margarita Cabello durante el foro sobre deforestación. Foto: Procuraduría

Sobre el tema, la procuradora Margarita Cabello en entrevista con EL TIEMPO señaló que la Procuraduría estará dispuesta a cualquier escenario de diálogo, "pero igualmente vigilante del respeto por nuestro ordenamiento jurídico, por los derechos y garantías de todos los ciudadanos".



¿Cómo evalúa el papel del Gobierno ante el problema de tierras?

​

Valoramos los esfuerzos de diálogo que se intenten por parte del Gobierno en esta grave problemática, pero siempre teniendo presente que existe un marco legal para que los propietarios de esos predios ejerzan sus derechos.



¿Qué papel juega la Procuraduría en ello?



La Procuraduría estará dispuesta a cualquier escenario de diálogo, pero igualmente vigilante del respeto por nuestro ordenamiento jurídico, por los derechos y garantías de todos los ciudadanos.



¿Qué podría recaer a funcionarios si se demuestran sus faltas en el robo de tierras?

​

Las sanciones disciplinarias van desde multas hasta destituciones dependiendo de la gravedad de la falta y la participación y responsabilidad de dichos funcionarios.



¿Qué mensaje envía ante las denuncias hechas por reclamantes y dueños?

​

Que hay un compromiso indiscutible para que se avance en el acceso a tierras de campesinos y etnias que han luchado por ellas, dentro de lo legal.



Lo que no se puede permitir es que se acuda a la fuerza y actos ilegales usurpando la propiedad privada, los baldíos y bienes bajo administración del Estado.



CARLOS LÓPEZ

En Twitter: @CarlosL49

Otras noticias de la sección Justicia:

- Tierra Santa: la historia de cómo se levantó y cayó la popular cadena de ropa



- Fiscal Barbosa le respondió a Lombana: caso de Benedetti se queda en la Fiscalía



En Twitter: @JusticiaET