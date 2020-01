Interpol Venezuela oficializó a Colombia la captura de Aída Merlano

Fuentes de la Policía le confirmaron a EL TIEMPO que este miércoles en horas de la tarde Interpol Venezuela le informó a Interpol Colombia -a través de un documento oficial- la captura de la excongresista Aída Merlano y de Yeico Manuel Vargas Silvera, quien la acompañaba.



La notificación a Interpol Colombia se dio 48 horas después de las capturas en Maracaibo, Venezuela, y es la primera acción oficial por parte de las autoridades del país vecino, a través de un organismo internacional de carácter multilateral como Interpol.

Interpol Colombia, de acuerdo a los protocolos, informó y entregó copia de la notificación a la Corte Suprema de Justicia, que fue el órgano que condenó a 15 años de prisión por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas.



Y en la mañana de este jueves, la Corte informó al Ministerio de Justicia sobre la notificación de Venezuela.



Según explicó el martes la ministra de Justicia, Margarita Cabello, el procedimiento que sigue tras la notificación de la Corte es dar inicio al trámite de extradición, que comienza con enviar desde esa cartera unos documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores, y este último es el que procede a enviar la petición oficial de extradición al gobierno venezolano.



(Le puede interesar: Polémica afirmación de la hija de Aida Merlano sobre fuga de su mamá)



El presidente Iván Duque afirmó esta semana que tal solicitud la elevará ante Juan Guaido, presidente interino de Venezuela, y no ante Nicolás Maduro, gobierno que no reconoce.



Aunque Maduro le propuso a Duque restablecer las relaciones consulares entre las dos naciones como una aparente salida a la situación jurídico-política de Aida Merlano, el jefe de Estado colombiano respondió, “no vengan a enredar la pita, que no vengan a tratar de burlarse de las instituciones y de la legalidad”.



Duque enfatizó que a Venezuela lo único que le corresponde es que deporten a la Merlano. “Es una delincuente y los colombianos esperamos que llegue a nuestro país y sea juzgada y sancionada, como le corresponde, por los delitos que ha cometido”, dijo.

Es una delincuente y los colombianos esperamos que llegue a nuestro país y sea juzgada y sancionada, como le corresponde, por los delitos que ha cometido FACEBOOK

TWITTER

Aida Merlano Rebolledo fue capturada en Maracaibo (Venezuela), junto a Yeico Manuel Vargas, quien sería su novio, el lunes pasado en horas de la tarde. Según informaron autoridades venezolanas, en ese país la excongresista usaba cédula falsa venezolana con el nombre de Landis del Carmen Ferrer Urdaneta.



Merlano y Vargas fueron trasladados a Caracas, donde se les imputaron los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir.



La foto de la cédula falsa que tenía Merlano era de una mujer con el cabello rubio, el mismo color de la peluca que estuvo usando durante los últimos meses para moverse por Venezuela con el fin de ocultar su identidad.



De igual forma, se está verificando información que señala que Merlano le ofreció 400.000 dólares (más de 1.300 millones de pesos) a los uniformados de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que la capturaron el lunes, para que la dejaran en libertad.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET