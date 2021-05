Inteligencia no dará por muerto a ‘Santrich’ sin cuerpo

Fuentes de inteligencia colombiana le dijeron a este diario que sin un cádaver, no se dará oficialmente por muerto al jefe de las disidencias Seuxis Hernández Solarte, mejor conocido como ‘Jesús Santrich’, quien era uno de los jefes de la agrupación ‘Segunda Marquetalia’, asesinado el 17 de mayo pasado en inmediaciones de la serranía de Perijá.



(Le puede interesar: Las cuentas pendientes con la justicia que deja 'Jesús Santrich')

Una semana después, aún no se sabe nada del cadáver de ‘Santrich’ y el hecho que Colombia y Venezuela no tengan ningún tipo de relación ha imposibilitado la recolección de información oficial sobre los hechos que vienen aconteciendo en la frontera. Mediante un comunicado, las disidencias confirmaron la muerte de ‘Santrich’ y aseguraron que al disidente le fue amputado uno de sus dedos.



La hipótesis que manejan en Colombia los organismos de inteligencia es que la ‘Segunda Marquetalia’ recuperó el cuerpo y tras rendirle los honores que le correspondían, por ser el segundo al mando en el grupo, fue enterrado, muy posiblemente, en el estado de Amazonas, epicentro de sus actividades en el país vecino.



(Le puede interesar: ¿Cómo llegó Jesús Santrich a ser líder de la 'Segunda Marquetalia'?)



Hasta el momento no se ha producido ningún pronunciamiento por parte de ‘Iván Márquez’, jefe de la ‘Segunda Marquetalia’, organización que cuenta con unos 700 hombres en armas, y de los cuales se estima que hay 150 asentados en Venezuela.

“Traer el cuerpo de ‘Santrich’ a Colombia sería un desgaste en seguridad, y más, frente a la posibilidad de otro ataque”, dijo un analista de inteligencia.



Señaló, adicionalmente, que es muy factible que al disidente, y a su esquema de seguridad, le vinieran haciendo rastreo de tiempo atrás para ejecutar un ataque tan certero, aunque se desconocen mayores detalles del mismo. ‘Jesús Santrich', de 53 años, militó por más de un cuarto de siglo en la extinta guerrilla de las Farc.



(Le puede interesar: En fotos: así fue la vida de 'Jesus Santrich')

REDACCIÓN JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

En Twitter: JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-En segundo semestre estaría listo Plan de Política Criminal 2021-2025



-Paro Nacional: Mindefensa reporta 841 desbloqueos de vías



-'La nación colombiana requiere un proceso de sanación’: monseñor Henao