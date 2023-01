Al cierre de una gira en los Estados Unidos en la que se reunió con altos funcionarios de la administración Biden, el fiscal general Francisco Barbosa reveló detalles de lo que será su posición en la reunión con el presidente Gustavo Petro la próxima semana.



En el encuentro, programado para el lunes 30 de enero, se analizarán aspectos de la 'paz total' sobre los que se han generado diferencias entre el jefe del ente acusador y el Gobierno.

Consultado por EL TIEMPO, el fiscal Barbosa dijo que irá a la reunión con el presidente con el ánimo de llegar a puntos de acercamiento.



"Me voy a reunir con el presidente Petro con toda la voluntad de lograr algunos consensos, eso sí sobre la base de unos principios constitucionales que permitan que de este proceso salga fortalecido el Estado de derecho en Colombia y que se respete a la víctimas por encima de todo", dijo.



Y enfatizó: "La Fiscalía entiende claramente la naturaleza de la 'paz total' e incluso la respalda: lo hace sobre la base de que la paz es para las guerrillas y el sometimiento para los narcos y la organizaciones criminales".

Barbosa afirmó que la guerrilla del Eln y las disidencias que no firmaron el acuerdo de paz con el gobierno Santos pueden acceder a una negociación de paz y tener cupo en la justicia transicional, Pero advirtió que los demás grupos ilegales solo tienen el camino del sometimiento.



"Los otros criminales --los narcotraficantes y los disidentes que incumplieron sus compromisos con el acuerdo de paz-- deben ir a la justicia retributiva y ellos deben pagar cárcel, pero además cárcel efectiva. Esta es la diferencia entre un proceso de paz y uno de sometimiento", indicó el funcionario.



Sostuvo que esa posición de que los miembros de los grupos criminales, a los que no les levantó las órdenes de captura, deben ir sin excepción a la cárcel se la notificará al presidente Petro el lunes y la sostendrá durante los debates que se adelanten en el Congreso en los que se discuta el proyecto que el Gobierno va a radicar.



"No somos enemigos de la paz, pero no puede disfrazarse en un proceso de paz una estrategia de sometimiento. Vamos a demostrar nuestra voluntad de paz, pero una paz deseable para todos los colombianos", añadió el funcionario.



El jefe del ente acusador termina mañana su visita en Estados Unidos, en donde sostuvo reuniones con la DEA y el Departamento de Justicia. Allí firmó nuevos acuerdos de cooperación judicial.



Trascendió que se llegó a acuerdos en temas de coordinación de inteligencia judicial con la Fiscalía para agilizar investigaciones por delitos transnacionales. Igualmente se reunió con representantes de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), para examinar el tema de bienes de redes criminales y la persecución de los capitales ilegales.

