El insulto a Claudia López y vergonzosos casos de homofobia en el país

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) realizó, por primera vez, una encuesta que dio a conocer datos sobre la orientación sexual e identidad de género en Colombia. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENCSPA) , la cual indagó entre sus puntos principales la autoidentificación de las personas, en Colombia se estima que hay al menos 256.000 que se identifican como gays, lesbianas, bisexuales o transgénero. Una comunidad que, en ocasiones, es víctima de episodios de discriminación.

De hecho, de acuerdo con el sistema de información de violencia contra personas LGBT en el país, de la ONG Colombia Diversa, desde 1993 se han presentado 1.888 casos de homicidios, amenazas y violencia policial contra esta comunidad, aunque la cifra real puede ser mucho más alta si se tienen en cuenta hechos aislados que no son denunciados o no se conocen por la opinión pública.



En particular, la homofobia se ha evidenciado en los múltiples casos de violencia física y verbal que se dan incluso contra personajes públicos que son abiertamente gays, lesbianas o bisexuales. El más reciente tuvo como protagonista a Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

El insulto a Claudia López en nombre de Jesucristo

"En el nombre de Cristo Jesús te reconvengo (...) si te quieres volver homosexual hazlo tú, pero no le enseñes a nuestros hijos", fue el insulto con el que un intolerante atacó, el pasado fin de semana, a la alcaldesa mientras ella presentaba los avances de la nueva ciclorruta de la carrera Séptima.



López se pronunció el domingo en su cuenta de Twitter diciendo que se siente "profundamente orgullosa de ser mujer, diversa, hija de una maestra y la primera alcaldesa electa por voto popular en Bogotá".

Me siento profundamente orgullosa de ser mujer, diversa, hija de una maestra y la primera alcaldesa electa por voto popular en Bogotá.



Amo a mi Bogotá, aqui nací, crecí y me formé como la mujer y profesional que soy.



— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 5, 2020

Vale la pena recordar que la alcaldesa se casó con la congresista Angélica Lozano en diciembre de 2019.



Ataque homofóbico contra Claudia López Ataque homofóbico contra Claudia López. El ataque verbal a la alcaldesa quedó registrado en una grabación que se hizo viral.

Le amputación que le hicieron a un jóven por ser gay

En agosto de 2020 un hombre en Sincelejo, Sucre, le cortó parte del brazo a su vecino con un machete teniendo como absurdo 'motivo' su orientación sexual. La víctima fue identificada como 'Luis', un joven de 17 años de bajos recursos que recibió amenazas días antes del ataque.

Estamos acompañando un caso que nos duele mucho. Hoy necesitamos de tu ayuda para apoyar a Luis, un joven gay de 17 años que perdió su brazo en un acto de discriminación. 👉 https://t.co/59IPW3T3c5 #LuisNoEstásSolo Queremos contarte qué sucedió 🧵1/7 pic.twitter.com/RyO8yzkzLK — Colombia Diversa (@ColombiaDiversa) August 11, 2020

El hecho fue difundido por la ONG Colombia Diversa que, además, apoyó una campaña virtual con el fin de recaudar fondos para la atención psicológica y la compra de una prótesis para Luis.



'Ser gay es un problema psicológico', profesor de Derecho

En septiembre de 2018 Mario Rincón Pérez, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, le dijo a sus estudiantes que la homosexualidad no era natural y que quienes lo son "tienen un problema". Además, dijo con socarronería que "si usted (...) se casa, tiene un hijo y le dicen en el colegio que es homosexual, usted lo acepta porque no lo puede matar".



Los comentarios despectivos del profesor fueron grabados por los mismos alumnos que lo divulgaron en internet. El metraje se hizo viral y produjo que la institución educativa de la que hacía parte le abriera un proceso disciplinario.

Profesor dice que ser homosexual no es normal Mario Rincón Pérez, profesor de la Universidad Libre, dijo que “si uno tiene un hijo homosexualidad usted lo acepta, porque no lo puede matar”. En Internet hubo quienes defendieron al docente diciendo que su opinión hacía parte del derecho a la libre expresión. Otros replicaron que este derecho no puede ir por encima de las minorías.

El insulto de Lina Tejeiro a los presentadores de La Red

"No crean en programas de televisión donde la presentadora tiene más testosterona que sus cuatro compañeros", fue el comentario homofóbico que hizo la actriz Lina Tejeiro cuando desmintió que había regresado con el cantante Andy Rivera, un suceso que había sido presentado en La Red, programa de farándula de 'Caracol'.



El ataque estuvo dirigido a los presentadores Carlos Vargas, Frank Solano, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo, los cuatro abiertamente homosexuales.



El insulto fue publicado por Tejeiro en enero de este año en su cuenta de Instagram y recibió múltiples reacciones en contra y comentarios que calificaron la frase de "innecesaria"; pues su 'chiste' reforzaba estereotipos dañinos sobre las personas gay.

Bastante homofóbica Lina Tejeiro en su Instagram atacando a La Red. Si está en desacuerdo con un contenido emitido hay otras maneras para hacerlo, pero burlarse de esa manera es inaceptable. pic.twitter.com/JzBcaJljYw — Jairo 🍉 (@JairoSoto) January 12, 2020

Las amenazas de muerte a un barranquillero de la Comunidad LGTBQ+

"Te voy a matar. Como sigas jodiendo, vas a ver, te voy a joder, ma....ón", fue una de las múltiples amenazas que recibió Héctor Sánchez por parte de sus vecinos por ser abiertamente homosexual.



Según relató este barranquillero, en 2017, los improperios llevaban ocurriendo por años y habían empeorado hasta tal punto que la casa de sus padres fue vandalizada.



El hecho fue noticia no solo por la crudeza de los insultos, sino también porque, ese mismo año,​ la Corte Constitucional emitió un fallo que ordenó “cesar de manera inmediata cualquier acto de discriminación ejercido contra él" y, dijo el mismo Sánchez, "sentó un precedente" para hacer respetar los derechos de la comunidad LGTBQ+.

El caso de bullying a Sergio Urrego

El 4 de agosto de 2014 el jóven Sergio Urrego, de 16 años, decidió acabar con su vida lanzándose desde la terraza del centro comercial Titán. ¿La razón? El trato discriminatorio que recibía en su colegio, el Gimnasio Castillo Campestre.



(Le sugerimos leer: 'Me impiden entrar a audiencia (del caso Sergio Urrego) por llevar bandera LGBTI': Congresista Mauricio Toro).



El viacrucis para Urrego inició cuando se difundió entre sus compañeros una fotografía en la que se lo veía besándose con su novio de entonces dentro del Colegio, algo que esa institución calificó de "obsceno".



A las diatribas que le fueron arrojadas, se sumó la presión de la psicóloga del colegio, Ibonne Andrea Cheque, para que la expareja del estudiante lo acusara de 'acoso sexual', algo por lo que Cheque fue condenada en 2017.

La muerte de Sergio Urrego llevó a su madre a crear una fundación homónima en contra de la discriminación. Foto: Foto: Instagram/sergio1125

El otro insulto a Claudia López de una revista

En enero, y a propósito de la posesión de Claudia López como alcaldesa, la revista deportiva 'Pelotazos' de Manizales publicó un artículo de muy mal gusto en su edición número 658. En este se referían a ella como "él" y hacían comentarios sobre su apariencia física.

"Claudio López con su corbatica va mal", dice una de las frases del artículo. Foto: Twitter: @humoblanco11

Concretamente, el texto se refirió a López como "el nuevo alcaldesito de Bogotá" y tachó de "noviecita" a la esposa de la mandataria Angélica Lozano. Estos comentarios fueron usados como 'argumentos' para criticar su gestión, que en ese entonces apenas comenzaba. .



No es la primera vez que la revista pelotazos insulta o denigra a personas. Primero lo hacen con el periodismo joven de la ciudad que hace su trabajo día a día cubriendo el club y ahora incita a la homofobia con esas publicaciones. No más pelotazos. pic.twitter.com/PLSKc1qLoZ — Humo Blanco🇮🇹 desde (🏠) (@HumoBlanco11) January 30, 2020

La golpiza que recibió un candidato al concejo por ser gay

Este es el afiche con el que Carlos Rua publicitaba su candidatura al Concejo en 2019. Foto: Archivo particular

En 2019, Carlos Rúa aspiró a ser concejal de Villa del Rosario, un municipio en Norte de Santander. Él mismo se identificaba como "el candidato marica" . La homofobia con la que lidiaba Rúa se habría transformado en física cuando, un día antes de las elecciones, dos hombres con pistolas "me encañonaron, me golpearon y me trataron mal".



Sin embargo, el mismo Rúa aclaró que no podía estar seguro de los motivos de sus atacantes, pero aseguró que "en este pueblo, en el que he vivido mis 49 años, atacan a cualquiera por ser venezolano, anciano o marica".

