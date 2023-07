En entrevista con EL TIEMPO, el ministro de Justicia Néstor Osuna se refirió, entre otras cosas, a las preocupaciones por la inseguridad en Colombia y las críticas que esto ha traído para la justicia.



Osuna señaló que la política criminal del Estado, de la cual se encarga su ministerio, puede combatir algunas de las causas de la inseguridad pero muchas otras tienen que ver con programas sociales, educación, empleo y otras medidas.

Hay una gran preocupación por la seguridad en Colombia, es común ver casos de delincuentes reincidentes que capturan y vuelven y quedan libres ¿el Ministerio ha tomado medidas frente a esto?



Nuestra reforma a la política penitenciaria, si se aprueba por el Congreso de la República, ofrece que una persona que está en prisión, habida cuenta de los ejercicios de resocialización que tenemos en las cárceles, cuando salga lo haga con mucho menos riesgo de reincidir porque sale sabiendo algo que no sabía antes: aprendió a leer y escribir, terminó el bachillerato, trabajó en la cárcel y se acostumbró al trabajo que le da un salario y le permite atender sus gastos, y así tendrá menos riesgo de reincidir. Eso es lo que da de sí un sistema penitenciario, eso no da milagros.

Lo que puede brindar un sistema penal que funcione es que quien ha estado condenado a una pena de prisión y la ha pagado, cuando termine de pagarla tenga muchos menos riesgo de volver a delinquir porque salió resocializado, eso es lo que logra un sistema penitenciario bien hecho. Nuestra propuesta de reforma tiende a que una persona que ya está condenada cuando salga tenga muchos menos riesgos de volver a cometer delitos.



Otras causas de inseguridad no se pueden enfrentar desde el sistema penal, eso tiene que ver con la oferta social, con la educación, con la actuación de la Policía, con el acierto de los jueces, pero esta política penitenciaria que estamos proponiendo ayudaría en esa medida, no le podemos pedir más allá de su capacidad.

En Buenaventura se desplegó más Fuerza Pública por la crisis de seguridad y orden públicos en el municipio.

¿Más allá de las medidas que puede haber en materia penitenciaria les preocupa esta situación de inseguridad que los ciudadanos reportan a diario?

Las competencias del Ministerio de Justicia llegan hasta donde le he dicho, pero por supuesto que en el Gobierno en general hay una preocupación viva, yo hablo prácticamente todos los días con el ministro de Defensa y en la política de seguridad, que es pública, hay unos esfuerzos que están haciendo ellos con la Policía.



También en la política, dirigida por el Presidente, de ampliar los cupos de educación para que jóvenes marginados entren al sistema educativo para que después entren al sistema laboral, pues mediante todos esos mecanismos estamos buscando la solución cierta. Hay que combinar la educación, inclusión social, trabajo y, por supuesto, el ejercicio sereno pero firme de la autoridad judicial.

Néstor Osuna, ministro de justicia.

Pero muchas veces ante la inseguridad mucha gente culpa a que hay muy poca justicia o muy pocos jueces, ¿qué decirles, es un problema de la justicia?



Hay una costumbre nacional de no asumir responsabilidades propias y echárselas al vecino, yo creo que la justicia en Colombia funciona de modo aceptable con las herramientas que tiene. Claro que hay pocos jueces, por eso se amplió significativamente el presupuesto este año, y así se hará en años siguientes, para tener una rama judicial más robusta en el número de jueces, y la Policía ha venido modernizando sus formas de investigación y captura.



Desde el Ministerio de Justicia lo que está dentro de las competencias es organizar una política criminal que permita que una persona que haya estado en la cárcel tenga menos riesgo de reincidir, otras cosas en seguridad no provienen de una política criminal sino de empleo, educación, mejor Policía, más articulación con el poder judicial, pero el ejercicio de echarle la culpa al otro no hay sido productivo, propongo que busquemos soluciones.

Propuestas en política de drogas

Ha habido varias críticas a la política de drogas que están discutiendo por considerarla muy laxa, ¿han escuchado esas preocupaciones?



Sí, y esta no es una política de escritorio, fueron más de 50 mesas institucionales entre a instituciones del Estado nacionales y diálogos en 26 regiones del país con los directamente perjudicados o beneficiados con el mundo de las drogas: cultivadores, consumidores, padres de familia… Esa política la pusimos a discusión en el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) y nos reunimos para una deliberación sana, con argumentos, quedamos de darnos 2 semanas más para perfeccionar las correcciones y después el Gobierno la adoptará. Esta no es una política que necesite la aprobación del CNE pero es democráticamente razonable oír sugerencias e incorporar aquellas compatibles.



En materia de prevención del consumo de drogas, que tradicionalmente ha sido débil en la política de drogas ¿qué cambios plantean?



Un enfoque de salud pública implica, por ejemplo, algo que ocurre en muchos lugares del mundo y es que las personas que tienen un consumo problemático y están dispuestas a lo que sea para conseguir una nueva dosis de lo que sea, al contrario de tener que acudir a eso, que haya un entidad sanitaria del Estado que de modo controlado le administre lo que esa persona, en su adicción necesita para que al lado de eso comience la asistencia médica, psicológica, el trabajo social, la búsqueda de empleo… todo lo que esa persona pueda necesitar para superar el problema adictivo.



Lo que queremos es una fuerte apuesta de salud pública, por eso en las deliberaciones del lunes en el CNE de lo que más se habló fue del costeo, del precio de esa política de salud pública y cómo se puede financiar.

