A raíz de la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota, el pasado viernes 18 de marzo, se inició una discusión en torno a una reforma del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).



Después de que el narcotraficante escapó, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que encabezará una comisión para empezar a discutir esta semana una reforma, previamente anunciada por el presidente Iván Duque.



Por otro lado, fuentes consultadas por este medio aseguraron que no se trata de una liquidación de la entidad, sino una cirugía para combatir la corrupción y mejorar las condiciones de vida de los internos.



Pero, ¿qué opinan los expertos frente a este tema?



Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), habló con EL TIEMPO y aseguró que el Inpec debe liquidarse.



“Es una institución que tiene profundas penetraciones por parte de organizaciones criminales (...) es una institución que no está resocializando y no está reincorporando a la sociedad, o preparando para la reincorporación, a las personas que han sido condenadas o que están siendo procesadas por crímenes violentos”, manifestó Restrepo.



No obstante, afirmó que el gobierno actual no ha tenido “ni el respaldo político ni la intención política de darle prioridad a eso en su agenda de seguridad”. Incluso, dijo que si el próximo gobierno tiene la intención de liquidar el Inpec, no considera que tenga “la capacidad política para poder pasar por el Congreso las reformas que se necesitan''.



¿Cómo se podría liquidar el Inpec?

Para Restrepo, la única posibilidad que habría de liquidar el Inpec y crear una nueva entidad sería que en el Plan de Desarrollo del próximo gobierno se incluya y priorice este tema como un “problema penitenciario y de política criminal serio”. De esta forma, se podría "romper los obstáculos y los grupos de interés que están impidiendo la reforma desde hace muchos años".



De igual manera, el experto afirmó que el servicio penitenciario y carcelario es un “servicio público esencial que es parte de la seguridad y defensa” del país. Por lo tanto, recalcó que “debe adelantarse una investigación profunda” para sacar el crimen organizado de dicho servicio, incluso si se contempla liquidar el Inpec.



Para combatir la criminalidad en las cárceles, Restrepo propuso que la Dijín, en conjunto con la dirección de inteligencia de la Policía Nacional, sean los que investiguen, pues no cree que la Fiscalía tengan "la independencia ni los recursos técnicos para poder investigar criminalmente en esa organización".



Restrepo dijo, además, que se debe "dignificar el servicio de los guardianes penitenciarios y carcelarios con una carrera diferente a la que tienen hasta hoy en día", lo cual requeriría reformas de ley y que estos servidores públicos "no puedan sindicalizarse", para que así estén sometidos a "un régimen disciplinario completamente diferente".



