Inpec revela precarias condiciones de comida en los penales del país

Alimentos en descomposición, reducción de las porciones de proteína y sitios inadecuados para la preparación de las comidas. Esos son solo algunos de los hallazgos de un informe del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) sobre los posibles incumplimientos que se vienen registrando por parte de los operadores que suministran el servicio de alimentos a los presos del país.



Según el documento conocido por EL TIEMPO y que está soportado en imágenes de la comida tomadas en los penales del país, el 86 por ciento de los centros carcelarios reportan incumplimiento en el gramaje de los alimentos, especialmente en lo que respecta a las proteínas. El informe toma como punto de referencia 67 gramos de proteína animal y encuentra que el 21 de enero, en la cárcel de Palmira se sirvieron solo 29 gramos por interno; en Popayán, 49, y en Yarumal, 59.



El informe sobre lo sucedido en 131 penales a cargo de 14 operadores señala que se detectó en Popayán y Cali la preparación de alimentos sobre aguas estancadas y un almacenaje incorrecto de carne en Valledupar. Dice que el 70 por ciento de la estructura para la preparación de los de los alimentos requiere mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar las condiciones de salubridad.



Una de las advertencias más serias del documento es que el 81 por ciento de las cárceles reportan problemas con la calidad de la materia prima de la comida, y detalla casos con proteína en estado de descomposición, papas podridas y con gusanos. Esto, señalaron fuentes del Ministerio de Justicia, se ha reflejado en el incremento de internos que han terminado enfermos. A lo anterior se suma que el 39 por ciento de los centros de reclusión reportaron incumplimiento de las condiciones mínimas de higiene y limpieza para preparar la comida.



Adicionalmente, el documento indica que el 51 por ciento de los operadores no cuentan con los equipos mínimos para cumplir con las tareas para las que fueron contratados, y se detallan desde ollas destruidas y sucias hasta equipos de preparación obsoletos. Además, hay cuestionamientos por la forma de transportar y entregar los alimentos, y se detectó que en Yarumal, dentro de la misma bolsa plástica estaba la comida de cada interno, por lo que todo estaba revuelto en su interior.



Finalmente, el informe señala que el 38 por ciento de los centros no cuentan con el personal especializado en nutrición para garantizar una adecuada selección de la comida para los internos y que el 13 por ciento reportó horarios de trabajo excesivos de los encargados de la manipulación de los alimentos, lo que podría llevar a demandas contra el Inpec.



La situación es tan delicada que la semana pasada se efectuó una reunión entre el ministro de Justicia, Wilson Ruiz; el director del Inpec, general Mariano de la Cruz Botero, y representantes de las 14 firmas operadoras. Trascendió que el ministro Ruiz lanzó un ultimátum para que ese tipo de irregularidades se terminen y que se garantice un trato digno a los internos.



Cuestionó Ruiz que él mismo vio en la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda, en Bogotá, comida con gusanos y dijo que los operadores que no puedan cumplir con sus compromisos tendrían que evaluar dejar de prestar el servicio y no presentarse a futuras licitaciones. De hecho, anunció que pedirá acompañamiento especial de la Procuraduría para que se investiguen los hechos y se garantice un proceso adecuado para elegir a los nuevos prestadores del servicio de alimentación.

Almacenamiento de carne sin estibas y material acuoso EPMACAS Valledupar. Foto: Suministrada

Al término de la reunión se acordaron varios compromisos: se establecerán unos comités de seguimiento semanales al problema y se revisará el proceso de presentación de facturas y de comunicaciones con los operadores por parte del Uspec.



Norberto Hernández, abogado penalista y miembro del Semillero Cárceles de la Javeriana, señaló que además de los hallazgos no hay un criterio de diferenciación en relación con mujeres que están en proceso de lactancia, pues no se les suministra la comida necesaria de acuerdo con su condición. “El principal problema es la baja apropiación presupuestal, así que debería mejorarse este aspecto, la inversión en la alimentación”, concluyó.



