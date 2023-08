El coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec, habla en entrevista con EL TIEMPO sobre un nuevo plan anticorrupción en cárceles, el cual incluirá un cartel de los presos que más generan zozobra a funcionarios de la entidad, sobre la cual dice que necesita una mayor inversión en presupuesto.



Director, ¿cuál es la red detrás de las recientes amenazas al Inpec?

Es una estructura criminal que se hace llamar ‘los Cebolleros’, y que su líder es un tal Diego Cadena. Están afirmando que si seguimos con las requisas constantes contra alias Kener, quien está recluido en Popayán, atentarán contra nuestros funcionarios. Frente a esto hay varios temas. El primero es darles un mensaje de tranquilidad a todos los funcionarios que están haciendo las cosas bien, que están actuando con transparencia.

¿Y en cuanto a dar con el paradero de estas personas?

Estamos articulando todas las capacidades de la Fiscalía, Policía y Gaula para poner en recaudo a esa estructura criminal que está amedrentando, a través de amenazas y panfletos, a nuestros funcionarios. Y no vamos a parar con los operativos, no vamos a parar con las requisas porque nuestro compromiso con la sociedad colombiana es evitar que haya extorsiones, evitar que haya corrupción, y pues cumplir con que la resocialización se cumpla a través de trabajos y enseñanza, y que no haya más escuelas criminales en las cárceles.

¿De qué tratarán esas medida por tomar?

Estos internos nos llevan a ese reto de seguridad, desafortunadamente hay momentos en los que uno no sabe qué hacer con un interno, uno lo lleva a un lado, lo lleva a otro. La corrupción se presta para que entren teléfonos, entonces en este casi año que llevamos en la Dirección y con todas esas elecciones, hemos aprendido que hay que focalizar esfuerzos y también articular capacidades de otras entidades.



Director del Inpec coronel Daniel Gutiérrez (camisa blanca) en feria artesanal en la cárcel de Valledupar, en julio de 2023. Foto: Twitter @DInpec

¿Cómo así?

Es decir, ya nos sentamos con el director de la Policía, con el del Gaula y tenemos una estrategia que estamos en mora de lanzarla, en la que identificamos alrededor de 30 a 40 extorsionistas, entre esos están ‘Negro Ober’, ‘Kener’, ‘Castor’. La Policía nos dice quiénes son, los vamos a distribuir en algunos establecimientos de orden nacional, y le vamos a decir a cada director, a cada pabellonero: “estos son sus internos de alto nivel; si le encontramos un teléfono a uno de estos, ustedes van a estar inmersos en una investigación judicial penal”. Como quien dice, vamos a entregar con un acta a cada funcionario, y por cuántos internos tienen que responder.

Si le entiendo, en este plan de seguridad, ¿al guardia que le noten una falencia se le abrirá un proceso penal?

Así es, se van a identificar quiénes son y en dónde se van a distribuir, y adonde llegan se les van a asignar unas responsabilidades a algunos funcionarios (incluyendo los directivos) para que si tienen que requisarlo cada hora, lo tendrán que hacer; pero si se encuentra un teléfono por parte del Gaula o la misma guardia, van a tener que responder penalmente.

Es decir, ya tienen un plan pensado contra la corrupción carcelaria...

Vamos a lanzar la estrategia anticorrupción, vamos a aplicarla muy detalladamente, vamos a hacer un cartel para caracterizar muy bien. Y no es estigmatizar, pero sí es fortalecer el esfuerzo en algunas personas que incumplen, que generan zozobra. Vamos a hacer muy detallados, tenemos una sala de análisis de imágenes, con inteligencia artificial.



¿Y ese cartel incluirá a internos y funcionarios?

Solamente a internos, por ahora.

¿Y cuando los identifiquen, qué harán con esos internos?

Eso es lo que vamos a entrar en detalle. Cuando ya tengamos el consolidado bien hecho, vamos a decir dónde van a estar, cómo van a estar y el protocolo y demás.



¿Quiénes entrarían?

‘Negro Ober’, Digno Palomino, ‘Castor’, ‘Kener’, hay una cantidad de personas famosas, muy mediáticas, a las que les gusta llamar la atención; más que eso, le han hecho daño a la sociedad colombiana.

Alias Negro Ober Foto: suministrado

¿Qué se ha hecho ante las amenazas a su vida?

El director de la Policía, mi general William Salamanca, ha sido muy enfático en reforzarme la seguridad. Estamos tranquilos porque estamos haciendo las cosas bien, tenemos un equipo comprometido.

Director, cambiando de tema, la Corte dijo que en el juicio oral, los privados deben ir a los juzgados presencialmente. ¿Prefiere que se conecten virtualmente o que se desplacen?

En términos prácticos, es mejor tenerlos acá y que se conecten vía virtual, porque de esa manera evitamos riesgos en la seguridad del privado de la libertad, porque pasan varios temas de seguridad. Uno es la posible fuga, pero la otra es que puedan atentar en contra de su vida también y de los funcionarios; entonces, de esa manera se evitan ese tipo de riesgos.



Como sabemos, hace unos años hay internos que salían a hacer diligencias personales. Entonces, estamos hablando con el Ministerio de Justicia para ver a qué términos se llega con los jueces y pueda llegar a un equilibrio, porque también entendemos que ellos requieren de la presencialidad para algunos temas muy puntuales.

¿Y usted hace algún llamado a los ministerios para que se garantice la conexión en el Inpec? Los juzgados aplazan citas por falta de conexión en las cárceles...

Sí, y también es un tema de la Uspec frente a la conectividad, computadores, espacios.



En cuanto a cárceles, el ministro Néstor Osuna nos dijo que muchas personas las quieren, pero no cerca de sus casas...

Hay una teoría que dice que entre más cárceles se construyan, más cárceles se van a llenar, pero hoy en día estamos necesitando no más cárceles, pero sí mayores cupos. Y el país está necesitando unos establecimientos de reclusión especial para sindicados. Es decir, para personas que todavía no tienen una condición jurídica ya establecida.



Son alrededor de 22.000 sindicados que están en la estaciones de Policía, en las URI, que no tienen la capacidad instalada, que no tienen el entrenamiento, la capacitación para poder mantener esas personas en ninguno de los términos. Entonces, ese tipo de establecimientos son necesarios, pero están en cabeza de los entes territoriales, que deben construir sus centros para reclusión de sindicados. Cuando vamos a ese debate público con la sociedad, es cierto eso.

Facebook Twitter Linkedin

Hacinamiento en estación de Policía de Bogotá. FOTO MAURICIO MORENO EL TIEMPO CEET Foto: MAURICIO MORENO

¿Cree que es verdad que una cárcel desmejora el barrio?

Eso tiene muchos factores externos, depende de la clasificación de la cárcel; si tiene pabellones de alta seguridad, seguramente sí va a aumentar el flujo de personas. Esos pabellones son para internos de connotación nacional, con capacidad adquisitiva criminal importante, entonces de repente puede generar algo de inseguridad ciudadana, pero también es un mito porque no lo tenemos comprobado, no hay estadísticas que aseguran esto, y finalmente los privados de la libertad hacen parte de la sociedad, entonces hay que pensar en las oportunidades que les damos a ellos para que continúen y ojalá se puedan resocializar, que es nuestro gran compromiso.

¿En Bogotá han hablado con la Alcaldía para construir más cárceles?

En La Picota se cedió una porción del terreno, y la Alcaldía de Bogotá va a construir un establecimiento para sindicados que más o menos agrupa 1.200 internos. Lo que hemos determinado en las visitas es que cada ciudad tiene un flujo de sindicados. En Bogotá al día está alrededor de 70; en Medellín está en 60; en Barranquilla, en 50.

Por otro lado, hay denuncias de que ningún carro del Inpec sirve al 100 por ciento...

Desafortunadamente, el Inpec es una institución muy pobre. Me dijo el director de La Picota que de los 38 vehículos que tiene en su parque automotor, solamente funcionan nueve, y pues es una constante en todo el país. Yo creo que falta inversión, ya hay vehículos obsoletos de hace 20 años que todavía están en funcionamiento, pero realmente no están en las capacidades, y pues desafortunadamente vimos un video en Ibagué de cómo a los funcionarios del Inpec les tocaba empujar el bus, y es porque físicamente no hay más buses.



¿Y qué medida han tomado ante esta falla?

La semana pasada nos anunció la Uspec de un presupuesto muy amplio en el que al parecer este año, ojalá antes de diciembre, se adquirirán 60 vans para transporte de internos.

Director, ¿y qué pasó con el proyecto para regular celulares en cárceles?

Como tal no se estaba proponiendo un proyecto de ley, se estaba proponiendo como un piloto con el Ministerio de las TIC y con los operadores, porque todo lo que se ha venido haciendo durante esos últimos 10 años, con solo los inhibidores, pues no ha funcionado, se quedaron en el tiempo, están obsoletos. Se les propuso a los operadores y al Ministerio de las TIC buscar otra estrategia diferente a inhibir, sino más bien a regular. Estamos en esas conversaciones porque nos han llegado propuestas de inhibidores no como los que hay, sino más sectorizados; no como los que anteriormente funcionaban, que quitaban la señal a los alrededores de cárceles, y que generaron muchas demandas para el Inpec.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

