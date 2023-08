En entrevista con EL TIEMPO, el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, mencionó que la entidad necesita de una mayor inversión de recursos, pues el parque automotor de varias cárceles no es el más óptimo y hay muchos vehículos que hace 20 años están en funcionamiento.



Esto lo dijo Gutiérrez luego de que la semana pasada se conoció un video en el que guardias del Inpec de Ibagué aparecieron empujando un carro de la institución, algo que le genera preocupación al coronel Gutiérrez. El hecho generó el rechazo del sindicato de trabajadores, el cual abogó por unas mejores condiciones para desempeñar sus labores.



Esa situación, según el director del Inpec, se presenta en varias partes del país. De hecho, comentó que de la cárcel La Picota de 38 carros que tienen en la cárcel, solo funcionan nueve.



Director del Inpec coronel Daniel Gutiérrez (con gorra) en un recorrido por la cárcel de Cúcuta en junio de 2023. Foto: Twitter @DInpec

"Desafortunadamente, el Inpec es una institución muy pobre. Me dijo el director de La Picota que de los 38 vehículos que tiene en su parque automotor, solamente funcionan nueve, y pues es una constante en todo el país. Yo creo que falta inversión, ya hay vehículos obsoletos de hace 20 años que todavía están en funcionamiento, pero realmente no están en las capacidades", aseveró el director.



Para buscarle una salida a esta problemática, que ha puesto en riesgo la vida no solo de los funcionarios sino también de los privados de la libertad y la ciudadanía en general, la entidad entabló diálogos con la Uspec, la cual les anunció que habrá un presupuesto amplio para comprar, posiblemente antes de diciembre, 60 vans para el transporte de internos.



Otra problemática que mencionó el coronel Daniel Gutiérrez está relacionada a que la institución tiene a cerca de 22.000 personas sindicadas en distintas cárceles del país, quienes deberían estar bajo la custodia de entes territoriales, como lo dice la ley, y no del Inpec, que se encarga de las personas ya condenadas.



En Bogotá, por ejemplo, ya hay un plan para construir en un terreno aledaño a La Picota una cárcel a cargo de la Alcaldía, la cual tendrá un cupo para cerca de 1.200 internos.





