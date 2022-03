Tras el escándalo por las reiteradas salidas de la cárcel La Picota de Carlos Mattos, quien usando una camioneta del Inpec fue a su oficina en el norte de Bogotá y se reunió con varias personas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario volvió a quedar en el ojo del huracán.



De hecho, las polémicas salidas de Mattos, que parecía "paseándose" por Bogotá, le costaron el puesto al director del Instituto, el general Mariano Botero, así como al coronel Wilmer Valencia, director de la cárcel La Picota, donde estaba recluido el empresario. Mattos, por su lado, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad.



En medio del mar de críticas, revivieron las sugerencias de que debe haber un cambio o incluso una liquidación del Inpec, pues esta no es la primera vez que se presentan irregularidades.



De hecho, la gestión de esta entidad ha sido históricamente tan difícil que en los 30 años que lleva de existencia han pasado por su dirección 22 personas, es decir, cambia de director cada 1,4 años aproximadamente.



El más reciente es el general Mariano Botero, un oficial con más de 30 años de experiencia quien por este episodio de Mattos no solo salió del Inpec sino que en la Policía fue llamado a calificar servicios.



Así mismo, en octubre de 2019 el Gobierno apartó al entonces director, el general William Ernesto Ruiz, quien solo llevaba 8 meses en la institución, tras la fuga de la excongresista Aida Merlano, condenada por corrupción electoral.



En medio de los dos directores estuvo al mando del Inpec, entre 2019 y 2020, el general Norberto Mujica. Él se retiró en un año en que el Inpec enfrentó duros cuestionamientos por la muerte de 24 internos en la cárcel La Modelo, en medio de un motín de presos. Mujica enfrenta una investigación en la Procuraduría por esos hechos.



Así como han salido directores del Instituto, también lo han hecho directores de cárceles en medio de polémicas. El de La Picota, el coronel Valencia, es el más reciente, pero en octubre de 2019 también fue retirada Diana Muñoz, la directora de la cárcel El Buen Pastor, por la fuga de Merlano.



Así mismo, en enero de 2019 había sido capturado por corrupción el entonces director de la cárcel La Modelo, el coronel César Augusto Ceballos, y cuatro meses antes de eso, el 27 de septiembre del 2018, las autoridades capturaron al director de La Picota, el mayor Luis Francisco Perdomo, por extorsionar a un capo de 'la Oficina'.



¿Qué hacer con el instituto?

Para Gloria María Borrero, exministra de Justicia, el Inpec debió haberse liquidado hace mucho tiempo. En su opinión, se bería trasladar la seguridad de los internos a la Policía, con una guardia especializada.



Borrero añadió que deben reforzarse las funciones de resocialización de las cárceles, también "se debe crear una entidad pública con régimen privado que desarrolle una industria carcelaria que permita el trabajo digno de las personas privadas de la libertad, y que además genere recursos propios para mejorar y humanizar el sistema penitenciario".



Así mismo, hizo hincapié en la necesidad de invertir en una infraestructura carcelaria moderna que ayude en la lucha contra la corrupción, usando tecnología para el control y monitoreo de los internos.



Del mismo modo, recalcó que es necesario que los municipios y departamentos asuman la construcción y mantenimiento de cárceles locales, que es en donde deberían estar por ley las personas sindicadas, ya que en los penales nacionales solo debería haber personas condenadas.

"Es imperativo eliminar los privilegios y los sitios de reclusión especial para los corruptos. La humanización del sistema carcelario y penitenciario, libre de privilegios, prácticas e instituciones corruptas, es un imperativo impostergable. Las cárceles deben ser lugares de castigo, sí, pero también de resocialización y educación; nunca de maltrato y de delincuencia", concluyó la exministra a través de una públicación en sus redes sociales.



La misma opinión tiene el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, quien sentención: "El Inpec no necesita reforma. Necesita ser suprimido, liquidado y sustituido por una nueva autoridad carcelaria".

Sin embargo, no todos los expertos coinciden en que esa sería la salida a todos los problemas.



La abogada penalista Nataly Macana consideró que si bien "es necesario pensar la liquidación, por unos problemas administrativos que no se han podido solventar, la liquidación no es tan simple".



Indicó que como el Inpec tiene a su cargo la custodia de personas privadas de la libertad y representa, en ese ámbito, la relación de sujeción entre los internos y el Estado, para poder hacer la liquidación, "el Estado tiene que prepararse para una transición institucional porque no se le pueden entregar esas funciones ni a la Policía ni al Ejército".



La penalista dijo, de todos modos, que liquidar el Inpec no solucionará todos los problemas. Por ejemplo, considera que no tendría mayor efecto en el hacinamiento, que responde a otros motivos, ni necesariamente en escándalos como el de Mattos.



"Estos responden un poco a las lógicas de segregación del sistema, pues dependiendo de la posición económica y política se pueden acceder a ciertos beneficios. El problema del trato diferenciado a los presos dependiendo de su posición no se solventa solo con la liquidación del Inpec", concluyó.



Por su lado, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera Mercado, explicó que el sistema carcelario tiene una serie de factores que "conspiran contra su eficiencia" y que han hecho que se haya establecido casi que "una compra-venta de favores irregulares e ilegítimos en las cárceles, que compromete a las autoridades e integrantes del Inpec con algunos reclusos".



Entre los problemas del sistema resaltó la falta de gerencia y política pública, que no hay una política penitenciaria pensada en el largo plazo, sino que "simplemente se reacciona a este tipo de escándalos", y una falta profesionalización de la guardia carcelaria.



También indicó que faltan controles para el ingreso a la carrera penitenciaria y ejercicios para asegurar la probidad de quienes allí ingresan. Así mismo, dijo que deben construirse más pabellones en las cárceles porque el hacinamiento ha sido una constante.

No obstante, Herrera no cree que la sola liquidación del Inpec soluciones todos estos problemas. "El Inpec se creó a partir de la liquidación de la Dirección Nacional de Prisiones, el haber liquidado el otro ente para crear este no ha tenido el resultado afortunado debido", citó.



Por eso, opinó que más bien es necesario que haya más estabilidad en la parte administrativa del Inpec, que lleguen a esos cargos personas idóneas y por meritocracia; del mismo modo, que para efectos de probidad "todos los funcionarios del Inpec deberían ser sometidos a controles técnicos de seguridad, llámese polígrafo".



En tercer lugar dijo que el Estado tiene que pensar en esquemas de gran innovación frente a la construcción de cárceles, como asociaciones público privadas para superar el hacinamiento.

