Este fin de semana, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, citó a todos los integrantes de la oficina jurídica de la cárcel La Picota para analizar los casos de dos procesados que habrían salido de manera irregular de dicho lugar.



Los dos hombres son Francisco Javier Zuluaga y Alberto Elías Restrepo Arias. El primero es un exnarcoparamilitar conocido como Gordo Lindo, quien fue expulsado de Justicia y Paz por delinquir luego de su desmovilización, y que el año pasado le solicitó al Gobierno Nacional que lo nombre gestor de paz.



El segundo es alias Hormiga, el jefe de la banda 'los descuartizadores', condenado a 60 años que salió el año pasado de La Picota en medio de un procedimiento sospechoso que tiene investigando tanto al Inpec como a la Fiscalía. Parece ser que este hombre, sentenciado por delitos como homicidio, no tenía autorización para salir, y por eso las autoridades están indagando tanto a gente del Inpec, como averiguando si los juzgados notificaron a tiempo los procesos en contra de Restrepo Arias.



Alberto Elías Restrepo Arias. Foto: Archivo EL TIEMPO

Sobre 'Gordo Lindo', este diario conoció que los directivos de la cárcel asegurarán en la reunión del lunes con el coronel que todo se ajustó a la ley, pues el exparamilitar tiene hasta un habeas corpus ordenando la salida de la prisión de alta y mediana seguridad.

La salida se efectuó a finales del año pasado con una boleta de un juez por pena cumplida, la cual de todas formas verificarán en el comité, ya que al parecer había una medida de aseguramiento pendiente que no se tramitó como se debe.



En el encuentro, según conoció este medio, el tema que más concentrará la atención es el de Alberto Elías Restrepo Arias, pues en su caso las autoridades sí están hablando de una eventual fuga de la cárcel, y de hasta un favorecimiento para dicho plan, el cual implicaría hasta a una funcionaria del Inpec.



Ese caso precisamente fue revelado esta semana por EL TIEMPO, Según la información oficial, 'Hormiga’ salió de la cárcel a mediados del año pasado por una orden de libertad que vino desde el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Medellín. Y con esa decisión, el coronel Carlos Hernán Camacho, entonces director de la prisión, junto a la asesora jurídica Claudia Marcela Ramírez Moreno emitió los actos que le permitieron salir al cabecilla de 'los descuartizadores'.



De la probable fuga solo se dieron cuenta este año, cuando el condenado tenía que comparecer a otra diligencia. Al momento de buscarlo en la cárcel, los funcionarios dijeron que él no estaba, pues había salido hace un año. Lo que tienen los investigadores de la Fiscalía es que al momento de preguntarle al Inpec sobre la boleta de libertad que permitió dicha salida, el documento no apareció, así como tampoco la condena de 60 años en contra.



Ante eso, la versión del Inpec fue que “lo que argumenta la oficina jurídica de la cárcel es que el procedimiento se hizo en ese momento y no tenía ningún requerimiento. Lo que argumenta el juzgado es que realmente tenía la condena y ellos nunca hicieron la notificación del caso. Eso es lo que se está investigando, esperamos lo más pronto posible avanzar y tomar las medidas pertinentes en caso de determinar si hubo una falla humana en el procedimiento".



