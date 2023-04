Aunque este lunes, tras una reunión de dos horas con el Presidente de la República, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que hubo acuerdos para que en la reforma carcelaria del Gobierno no se eliminen delitos como el incesto, la injuria y la inasistencia alimentaria, sobre los cuales el ente acusador había expresado preocupación, este marte el ministro de justicia Néstor Osuna indicó que no hubo tales acuerdos.



(Lea: Ejército habla de invasión de antigua base militar en Norte de Santander)



En una entrevista con Caracol Radio, Osuna expresó que en la reunión lo único que él dijo fue que "no veía un ambiente favorable" para la discusión de algunos artículos en el Congreso, pero que mantener o no las disposiciones está en manos de los congresistas.

En particular, el Fiscal General afirmó el lunes que se había acordado no incluir en el proyecto de humanización carcelaria la despenalización de los delitos de inasistencia alimentaria, incesto e injuria, que son propuestas que quedaron incluidas en los artículos 15 y 18 del proyecto de ley que el 6 de febrero radicó el Gobierno en el Congreso.



Al respecto Barbosa había dicho: "Creo que ahí hay una posición interesante y van a verificar los beneficios administrativos para que sea una ponencia que tenga, además, un diálogo en el Congreso y lleguemos a un muy buen proyecto que tenga que ver con la mejora del sistema penitenciario y carcelario".



(Lea: 'El Petrarca': la nueva arremetida de 'Antonio García' contra Petro)



Pero en la mañana de este martes el ministro de Justicia, al referirse a estos temas, aseguró que lo que él les dijo al presidente Gustavo Petro y al Fiscal es que en conversaciones preliminares con congresistas, no le ve ambiente favorable a esto, pero aseguró que "quien tiene el balón en su mano es el Congreso de la República, no es ni el Fiscal, ni el Presidente, ni el ministro de Justicia”, en tanto el proyecto de ley ya fue presentado y la ponencia que se discutirá no depende del Gobierno, sino de los congresistas.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro y el fiscal Barbosa. Foto: Presidencia

Pese a que el ambiente no sería favorable, Osuna defendió la idea de la despenalización del incesto, pues ese delito lo que penaliza es el sexo consentido entre dos personas adultas que son parientes, lo cual es distinto al abuso sexual a un menor de edad.



(Lea: Policía habló del homicidio de Juan Sebastián Arismendi en estación de Suba)



"Cuando hay un delito sexual, un abuso sexual contra un niño, que además es pariente, el juez en este momento se ve en una disyuntiva: o aplica el abuso sexual con la agravación de parentesco, que da una pena gravísima o aplica el abuso en concurso con el incesto que da una pena mucho más leve", sostuvo, además, el ministro en Caracol Radio.

Tampoco hay acuerdo frente a la injuria

El fiscal Barbosa también había dicho que se había acordado no despenalizar la injuria, pero, de nuevo, el ministro informó algo diferente, pues aseguró que aunque el tema se mencionó en la reunión con Petro, es el Congreso el que debe definir si eliminar o no el delito.



Sobre por qué el Gobierno propone su despenalización, reiteró que es un trámite que congestiona la justicia, que normalmente termina en conciliación y que hay otros mecanismos más expeditos que el sistema penal para resolver este tipo de controversias.



justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea más noticias de Justicia