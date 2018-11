El empresario que debe responder por desvío de plata de Ruta del Sol

Javier Torres Vergara, citado a interrogatorio por la Fiscalía en la investigación por el desvío de dineros que hizo Odebrecht de la Concesionaria Ruta del Sol 2, está hoy al frente de las empresas de su padre, Sergio Torres Reátiga, un reconocido contratista de obras públicas del Distrito de Barranquilla.

Torres Vergara, ingeniero civil, es el representante legal de Inversiones Torrosa, empresa que se dedica principalmente al transporte por carretera. Él y una firma de su papá están a cargo de la canalización del arroyo de la carrera 21, conocido como el arroyo de la muerte, en el suroriente de Barranquilla.



Denuncias en poder de la Fiscalía indican que Odebrecht le entregó a la sociedad de Torres Vergara, entre julio y diciembre del 2015, al menos 9.178 millones de pesos, y que parte de esa plata se habría desviado a políticos de la costa Caribe.



Y según denuncias del senador Gustavo Petro, Inversiones Torrosa habría participado en irregularidades como el manejo de facturas falsas para justificar trabajos que no se habrían realizado en el proyecto Ruta del Sol 2.



El empresario barranquillero Torres Vergara fue directivo de la Cámara de Comercio de su ciudad en el 2012 y llegó a ocupar una curul en el Congreso. Se posesionó en diciembre del 2002 en reemplazo del entonces representante a la Cámara Jaime Cervantes, quien en el 2013 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por nexos con grupos paramilitares.



La cabeza de Inversiones Torrosa también figura en empresas radicadas en Panamá que han ganado licitaciones millonarias en departamentos como Atlántico, Bolívar y Sucre.



Si bien el llamado a interrogatorio de Torres Vergara se conoció ayer, la Fiscalía lo había citado el mes pasado, pero la diligencia no se pudo realizar porque su abogado no podía estar en la diligencia judicial.​

Dumar, el otro encartado

El llamado a interrogatorio de Torres Vergara en el proceso por desvíos de dinero de la Concesionaria Ruta del Sol 2 se suma al del empresario cordobés Gabriel Dumar, detenido actualmente en La Picota.



En agosto, Dumar entregó detalles a la Fiscalía de las contrataciones irregulares en las que participaba el exsenador Bernardo Elías Vidal, conocido como ‘Ñoño’ Elías. Dumar es de Sahagún, tierra de la que también es el político.



Dumar le dijo a la Fiscalía que se encargaba de entregarle al ‘Ñoño’ Elías dinero de los sobornos pagados por Odebrecht. Por esos hechos, la Corte Suprema le imputó enriquecimiento ilícito al político. Antes de prender el ventilador, Dumar era conocido en el Caribe como el “mandadero” del ‘Noño’ Elías.



JUSTICIA Y NACIÓN