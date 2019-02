'Del teléfono de Catalina Uribe Noguera salieron 43 llamadas'

Este martes, en el segundo día de juicio contra los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera, acusados de encubrir hechos y manipular evidencia en el caso de la violación y asesinato de Yuliana Samboní cometido por Rafael Uribe Noguera, su hermano menor, se presentaron distintos informes que dan cuenta de las llamadas telefónicas que hicieron entre sí desde sus celulares.



En la mañana, la Fiscalía le mostró al juez tres informes concretos. El primero de ellos lo entregó Carlos Andrés Castro, investigador del CTI que fungió como fotógrafo judicial.

El 4 de diciembre de 2016, día de los hechos por los que fue condenado Rafael Uribe Noguera a 58 años de cárcel, Castro tomó 43 fotografías de la camioneta Nissan X-trail en la que fue transportada la menor. Captó que dentro del vehículo en el piso del copiloto había un zapato blanco y en la palanca de cambios un rollo de cinta transparente. Posteriormente, dentro de la investigación, esos elementos se recolectaron para su análisis de dactiloscopia.



El segundo informe lo presentó el investigador Carlos Humberto Cano García, investigador judicial, adscrito al CTI y quien hace 18 años trabaja en la policía judicial de la Fiscalía.



Cano dio cuenta de que fue quien recolectó información a distintas empresas telefónicas y que en un informe con fecha 4 de enero de 2017 después de las pesquisas hay información sobre las llamadas entrantes y salientes entre números telefónicos de Catalina y Francisco Uribe Noguera.



Según Cano, la empresa Uff no proporcionó información relevante pero Movistar sí. Con esta, el investigador dice que se identificó que desde el número de Catalina Uribe Noguera hubo llamadas con teléfonos adscritos a sociedades consultoras, el 4 de diciembre de 2016, día de los hechos.



Hay 22 registros de llamadas entrantes al celular Catalina Uribe Noguera y 43 llamadas salientes de ese mismo número perteneciente a ella. También hay 25 registros de llamadas salientes a un numero registrado a nombre de agroindustrias Casa Blanca.



"Hubo necesidad de requerir a la empresa Claro para que informará por qué números abonados que aparecían dentro de las llamadas entrantes y salientes no registraban datos geográficos. Esos números, dijo la empresa, no corresponden a un abonado celular sino números utilizados como enrutadores para facilitar la comunicación con otros números", dijo Cano, quien agregó que eran más de una decena de números.



Esos datos reposan en el tercer informe presentado por la Fiscalía este martes en el juicio y que tienen fecha del 21 de enero.



Otro informe presentado por el ente acusador en contra de los hermanos Uribe Noguera tiene que ver con los resultados que entregó la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (Ice) a quién se le pidió colaboración en el análisis de los teléfonos de Francisco y Catalina para verificar eventuales manipulaciones para borrar evidencia.



A través de carta rogatoria dirigida a Estados Unidos, se solicitó para el análisis de un iPhone gris a nombre de Catalina, de otro teléfono iPhone de Francisco y el teléfono de Rafael Uribe.



El investigador Jhon Jairo Jiménez Rojas entregó el acta de entrega de esos resultados con fecha del 15 de diciembre de 2016. Él recibió el informe de la Agencia y los discos duros con esos datos extraídos.



Para la Fiscalía, "no hay duda" de que Catalina y Francisco pretendían encubrir los hechos cometidos por su hermano Rafael.





REDACCIÓN JUSTICIA

@PazyJusticiaET