En la mañana de este miércoles, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, aseguró que "la Policía no ha masacrado a nadie", en referencia al informe que entregó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre los hechos de violencia registrado en el país durante el paro nacional.



El documento de la ONU reseña que según la información recopilada y analizada, de las 43 muertes registradas en el paro, "existen motivos razonables para afirmar que, en al menos 28 de estas muertes, los responsables habrían sido agentes de la Policía, y que, en al menos 10 de esas 28 muertes, estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional".



Estas muertes se habrían registrado entre el 28 de abril y el 31 de julio. Al respecto, el general Vargas reiteró que "no se ha dado esa orden (matar personas) a nadie".

El director de la Policía dijo que la Fiscalía tiene a su cargo las investigaciones, "es el organismo competente con la Procuraduría", y puntualizó que por "poder preferente, la Procuraduría tiene las investigaciones".



De igual forma, el oficial afirmó que las cifras presentadas por la ONU no concuerdan "con las cifras que nosotros en la Policía Nacional tenemos, es la Fiscalía, a partir de la experticie y el esclarecimiento, la que tiene que identificar quién es el responsable de esas muertes".



El general Vargas dijo que muchos de esos homicidios se dieron fuera de los contextos en los que están señalados.



"Yo pido el favor a la Fiscalía y la Procuraduria que son los órganos responsables para que den los resultados", dijo el director de la Policía.

Entre el 28 de abril y el 31 de julio, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia recibió alegaciones de muertes de 63 personas en el contexto de las protestas. "Hasta la fecha, la Oficina ha verificado 46 muertes, de las cuales 44 eran civiles y dos eran policías. De las muertes documentadas, el 76 por ciento de las víctimas murieron por heridas de bala".



La vicepresidenta y canciller, Martha Lucía Ramírez, también reaccionó sobre el informe y dijo que el Gobierno del presidente Iván Duque tiene “cero tolerancia con la violencia” y llamó a mirar los diferentes factores que ponen en riesgo la vida en el país.



