‘Solo hay 5 fallos por financiar al terrorismo desde el 2013’: Gafi

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) cuestionó que en el país la mayoría de procesos por lavado de activos se estén quedando en las formas más simples en las que se comete ese delito, y con montos bajos de efectivo, “lo que no concuerda con el perfil de riesgo de Colombia”. También criticó las pocas condenas que se dictan en el país por financiar al terrorismo.

Según Gafi, la mayoría de investigaciones “están relacionadas con casos que no impactan efectivamente a las organizaciones criminales que actúan en el país”.



Estas son algunas de las conclusiones en su Informe de Evaluación Mutua de Colombia, en el que hace recomendaciones frente a las medidas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Según su informe, la efectividad y el cumplimiento técnico de Colombia en la investigación y procesamiento de esos dos delitos siguen siendo bajas, pese a que en el país el volumen de activos lavados en la economía podría ser del 7,5 % del PIB, y pese a la amenaza que implican los grupos ilegales en el territorio.



El Gafi asegura que la mayoría de condenas por lavado de activos en el 2016 y 2017 se dieron por enriquecimiento ilícito: “Estos casos no requieren una condena sobre la actividad ilícita que aumenta el patrimonio del acusado. Además, casi todas las condenas se han obtenido a través de un acuerdo de negociación de culpabilidad”.

El estudio reportó que entre el 2012 y el 2016 hubo 230 procesos por lavado de activos: “Los resultados de las acusaciones y enjuiciamientos de lavado de activos muestran que hubo un aumento en el número de imputaciones, pero un declive en la tasa de condenas. Las autoridades explicaron que la razón de esta situación es la creciente complejidad de estos casos. Sin embargo, sigue siendo una seria preocupación”, dijo.



Frente a la financiación del terrorismo, el Gafi dice que preocupa que desde el 2013 solo haya cinco condenas, pese al alto riesgo que representa el crimen organizado vinculado al narcotráfico y la minería ilegal. De hecho, la minería ilegal es un problema creciente ya que “el 50 por ciento de minas del país son ilegales”.



Otra advertencia es que la inteligencia financiera de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) no está conduciendo al número de condenas esperadas. “Si bien la Fiscalía utiliza la mayoría de las diseminaciones de la Uiaf en la etapa de indagaciones preliminares, esa inteligencia ha conducido a menos casos de lavado de activos (...) y a ninguno de financiación del terrorismo”, asegura.

El informe muestra que entre julio y agosto del 2017, la Uiaf entregó 422 reportes a la Fiscalía, por los cuales el ente acusador inició 242 procesos penales: 151 están en etapa preliminar, 27 son investigaciones en curso y solo en 16 se lograron condenas.



El Gafi también recomienda enfocarse no solo en el narcotráfico, sino también ver los riesgos de las sociedades anónimas simplificadas (S. A. S.), la evasión fiscal o el sector informal. Por ejemplo, las S. A. S. representan el 54 por ciento de sociedades comerciales, y se constituyen solo con un documento privado simple, “lo que trae riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo que no están siendo analizados por las autoridades”.



El otro lío es la corrupción, en donde “las grandes redes de influencia están particularmente establecidas en el sector de contrataciones”. Al año, dice Gafi, los productos de corrupción rondan los 7.500 millones de dólares, por lo que cuestiona que en Colombia no hay sanciones penales para firmas corruptas.

Extinción del dominio

El Gafi afirma que en el país hay importantes avances frente a los bienes extinguidos. La Fiscalía aseguró que entre el 2011 y el 2016 hubo 292 decisiones legales que extinguieron 1.405 activos. Y entre el 2014 y mayo del 2017 hubo 13.941 activos con medidas cautelares por un monto de más de 17 billones de pesos.



Pese a esto, el Grupo asegura que la Fiscalía solo tenía una repatriación de activos desde el exterior. “Colombia podría beneficiarse si se realizan más esfuerzos para repatriar el producto del delito trasladado al exterior y obtener el intercambio internacional de activos”, dice.



