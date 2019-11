Cuatro departamentos han invertido menos del 30 % de plata de regalías

Más de la mitad de la plata disponible para inversión social en el país proveniente de recursos de las regalías para el año pasado no se gastó y se quedó guardada en cuentas de los entes territoriales o de la nación.



Así se desprende de un informe de la Contraloría General de la República que señala que 15,6 billones de pesos provenientes de regalías, correspondientes al 54 por ciento de los recursos disponibles para inversión en los años 2017-2018, no se usaron y que esto “constituye el indicador de eficiencia más crítico del Sistema General de Regalías (SGR)”.

El documento señala que un poco más de 9,7 billones de pesos que tenían que ir a obras en las regiones se quedaron en las cuentas de las entidades territoriales y 5,9 billones de pesos en cuentas del Tesoro Nacional. Y va más allá pues señala que la plata que se quedó en las arcas de la nación es superior a la que se quedó guardada en periodos anteriores.



El contralor general, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, dijo que la eficiencia en la ejecución de regalías es baja. “Hay cifras muy altas en bancos, y eso no se compadece con un país lleno de necesidades, en el que los recursos deben de ser ejecutados de manera técnica y eficiente. El problema está asociado también a la ausencia de atributos de gerencia pública”, dijo.



Por departamentos, Sucre, Atlántico, Risaralda y Vaupés registran el nivel de ejecución más bajo y no llegan al 30 por ciento. Y otros departamentos, como Norte de Santander, Guaviare, Vichada, Cundinamarca, Boyacá, Meta, Guainía, Casanare y Arauca, registran el nivel de ejecución más alto del país, que apenas llega al 62 por ciento en el mejor de los casos.

Córdoba Larrarte señaló que en Vaupés y San Andrés, la tendencia histórica desde el año 2012 se ha caracterizado por bajos niveles de ejecución, relacionados con problemas en la contratación, y en Risaralda se presenta un problema similar. “Si bien la ejecución ha registrado una mejora desde 2017. El problema de fondo consiste en que hay deficiencias técnicas en la formulación de los proyectos que inciden en todos los procesos” añadió.



El informe alerta además sobre la existencia de un alto porcentaje de contratos que, a corte de diciembre del año pasado, estaban suspendidos por distintas razones. En total se detectaron 942 proyectos paralizados, cuyo valor asciende a los 2,8 billones de pesos, que estarían en riesgo pues al estar suspendidos no se podría garantizar la ejecución de las inversiones y su entrega a la comunidad.

Contratos sin licitación

Pero la demora en la inversión de los contratos y la suspensión de algunos de ellos no son la única preocupación de la Contraloría, en el informe se hace especial énfasis en el alto número de procesos que se entregan por contratación directa y sin una licitación.



Los peritos del organismo de control tomaron una muestra de contratos por 12,8 billones de pesos y encontraron que en ese universo, el 64,8 por ciento, es decir, contratos por 8,3 billones de pesos, se entregaron con un único oferente.



Igualmente, en el informe se lee que se han encontrado hallazgos fiscales por 1,4 billones de pesos, entre 2015 y septiembre de 2019, y se advierte sobre “los riesgos de corrupción, de baja calidad de los bienes y servicios contratados, así como las debilidades en los procesos de planeación y en la ejecución de los proyectos”, que se vienen detectando en las inversiones realizadas en las regiones con la plata de las regalías. Estas irregularidades se han encontrado especialmente en obras detectadas en sectores de agua potable y saneamiento básico, transporte y educación.



El contralor Córdoba señaló que en el país existe “una problemática de transparencia en la contratación que no es nueva, en la que no prima la selección objetiva de contratistas en algunos casos”.



Y añadió que este escenario es inadmisible en un país que tiene un Estatuto de Contratación Pública con más de 40 decretos reglamentarios.



“Lo que se está percibiendo es que en pocas manos se concentra la contratación para la ejecución de regalías. Vemos cómo personas naturales y jurídicas con objetos sociales muy amplios ejecutan recursos en múltiples sectores. Y esto venía ocurriendo porque ninguna autoridad monitoreaba integralmente los procesos, como ahora lo hace la Contraloría General con su central Océano”, indicó el jefe del organismo de control.

‘Cada entidad es autónoma para manejar sus procesos’

Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación, responde las siguientes preguntas:



¿Por qué, a diciembre de 2018, más de la mitad de regalías del bienio estaba sin ejecutar?



A la llegada de este gobierno, se encontraron disponibles para aprobar proyectos de inversión por 8,4 billones de pesos, para lo cual se implementó una importante estrategia, aprobando 3,9 billones de pesos y reduciendo este saldo a 4,5 billones. A ello se sumó la disponibilidad de recursos para el bienio 2019-2020, de 24 billones de pesos. A hoy, las inversiones aprobadas con recursos de regalías en el gobierno ascienden a cerca de 11 billones.



A diciembre de 2018, se contaban con aprobaciones desde 2012 por 33,5 billones en todo el territorio, de los cuales 15,3 billones estaban terminados y 15,1 billones, en ejecución. Los restantes 3,1 billones se encontraban en proceso de contratación y cumpliendo los requisitos para el inicio de su ejecución.



¿Qué pasó en los cinco departamentos señalados como críticos?



Lo que nos muestra la evidencia en estos 7 años del SGR es que las dinámicas de ejecución varían entre regiones, tipo de ejecutores e inclusive sectores.

Para ello, desde el DNP estamos implementando estrategias de acompañamiento a los nuevos mandatarios, para que mejoren sus prácticas y sean más eficientes en la gestión de sus inversiones. Con relación a Sucre, Atlántico, Risaralda, Vaupés y San Andrés, lo que evidencia el DNP es que a diciembre de 2018 se contaba con un importante porcentaje de sus inversiones en ejecución y sin contratar (todos por encima del 50 por ciento). Al culminar el 2018, San Andrés y Vaupés tenían un desempeño insuficiente. En Sucre y Atlántico, su desempeño era bajo, y Risaralda contó con un desempeño medio.



¿Cuál es el balance según el tipo de contratación?



A 30 de septiembre de 2019, el 60 por ciento de los recursos de regalías se contratan a través de licitación pública (21 billones), el 5 por ciento por selección abreviada (2 billones), el 20 por ciento (6,8 billones) por contratación directa y el restante 15 por ciento, a través de mínima cuantía, concurso de mérito, etc.



Cada entidad ejecutora cuenta con la autonomía constitucional para manejar sus procesos contractuales. El interés del DNP se enfoca en que los recursos se inviertan en las regiones, se dinamicen las economías locales, los proyectos se terminen y se beneficie a las comunidades con la entrega efectiva de los bienes y servicios previstos.



¿Qué medidas habrá para que las inversiones aporten al crecimiento?



Se adoptó la cultura del reporte de información por las entidades ejecutoras. Claro que hay importantes oportunidades de mejora, en términos de focalización, pertinencia, sostenibilidad, buenas prácticas de planeación y ejecución de las inversiones, y en esto venimos trabajando de la mano del Congreso de la República, pero también de los departamentos productores y no productores.



En igual sentido se promueven los ejercicios de participación ciudadana y el uso de herramientas como los proyectos tipo y uso de alertas tempranas para mejorar el desempeño de los proyectos.

