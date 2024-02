Informe de Contraloría desató controversia con EPS; Acemi propone mesa de trabajo

Una nueva controversia enfrenta el sector de la salud después de un informe que publicó la Contraloría General sobre el estado financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el país. A través de un comunicado, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agrupa a las EPS del régimen contributivo, se refirió anoche a este documento, el cual señala que “genera grandes confusiones y crea un ambiente de desconcierto en todos los actores del sistema”.



El informe de 20 páginas del organismo de control analiza las cifras de la cartera de las EPS con corte a octubre del año pasado, y concluye que 26 de ellas acumulan una deuda total de 25 billones de pesos. De ese monto, 11,3 billones corresponde a deudas con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). En ese sentido, se advierte que las deudas con estas instituciones se reflejan “en el deterioro de los servicios de salud brindados a la población de usuarios, al verse afectados por barreras de acceso y/o por falta de oportunidad en la atención a los afiliados”.

Sede de la Contraloría General, en bogotá. Foto: Milton Diaz / El Tiempo

El documento señala que las EPS con más deudas, superiores a los dos billones de pesos, son Famisanar y Sanitas. Les siguen Emsanar, Asmet Salud, Sura, SOS, Dusakawi, Mallamas, Comfenalco Valle y Capresoca.



Uno de los argumentos de la Contraloría para sustentar la afectación de las deudas sobre el servicio se basa en informes de la Superintendencia de Salud de los últimos cuatro años en los que aumentan la presentación de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD). En el año 2022 esas peticiones fueron 1’138.284, en el año 2021 esa cifra cerró en 812.030 y en el 2020 llegó a 642.830.



Si bien en ese periodo también aumentaron los usuarios que llegaron a las EPS, para el organismo de control “no debe considerarse válido que el aumento en el número de afiliados sea necesariamente la causa del aumento en el número de PQRD (...) toda vez que, vía tutela los usuarios acceden a este mecanismo para lograr la prestación efectiva y oportuna de los servicios de salud; por tanto, se concluye que la calidad en la prestación de servicios de salud a la población se ha deteriorado a través del tiempo”.



Otro de los puntos sobre los cuales alerta el informe firmado por Luz Amparo Echeverri Restrepo, contralora delegada para el sector de la Salud encargada, está relacionado con las reservas técnicas y los activos que deben tener las EPS para garantizar su funcionamiento. Así se detectó que “solo 5 de las 26 EPS analizadas cumplen con las reservas técnicas o activos de inversión (Salud Total EPS, Comfachocó, Capresoca, EPM Salud y EPS Sura). Las otras 21 EPS analizadas no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas”.

La Contraloría señala que las deudas de EPS estarían afectando el servicio a los pacientes y que cada vez hay más PQRD al respecto. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

De acuerdo con el Decreto 780 de 2016, las empresas deben tener unas provisiones o reservas técnicas que corresponden a las sumas de dinero apropiadas para atender las obligaciones conocidas, no liquidadas y pendientes de pago. Esta apropiación de recursos es uno de los tres requisitos para garantizar el funcionamiento. Además se debe tener un capital mínimo y un patrimonio adecuado.



El documento señala que al analizar las finanzas de las EPS, se observa que en 21 el pasivo de Reservas Técnicas es de 13,7 billones de pesos de los cuales solo están respaldados 1,3 billones de pesos en inversiones (bonos de deuda pública, títulos a la vista de alta liquidez y otros), “evidenciando un faltante de 12,4 billones de pesos lo cual constituye un incumplimiento al Régimen de Inversiones de Reservas Técnicas que exige la inversión del 100 por ciento de los recursos”.



Así mismo indica que 21 EPS, equivalentes al 80,7 por ciento de las empresas auditadas, “no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas, lo que demuestra una grave falta contra la norma y un riesgo para el sistema por cuanto, al no constituir las reservas a que están obligadas, no apalancan sus obligaciones para atender gastos en salud”.

Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de Contralor General. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El contralor general encargado Carlos Mario Zuluaga señaló que el Estado debe a las EPS montos correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que se paga por cada afiliado al sistema, y recursos por pacientes con enfermedades huérfanas o de alto costo. Este último valor corresponde a 3 billones de pesos sobre los cuales incluso la Corte Constitucional ordenó en un fallo su giro a las EPS.



Añadió que se vienen haciendo investigaciones sobre el rumbo que han tomado recursos de la salud y que en los próximos meses habrá resultados sobre el tema.



Frente a estas alertas, en su comunicado de anoche, Acemi expresa que las cifras presentadas “están lejos de coincidir con los estados financieros oficiales de las EPS y comunican una imagen deformada del estado del sistema”. También enfatiza que se sabe que la mayoría de las EPS no cumplen con las reservas técnicas, y que esto se explica porque “los recursos que se giran para la atención a pacientes (lo que se denomina técnicamente UPC) son insuficientes, lo que, sumado a la demora en los giros, desfinancia progresivamente el sistema. Este hecho ha sido reconocido recientemente por la Corte Constitucional”.



Por tal motivo, el gremio propuso constituir una mesa técnica de trabajo amplia para unificar las cifras. “Esta es una obligación ética con los colombianos y una necesidad apremiante en un momento en el que se tomarán decisiones críticas sobre el futuro del sector”, manifestaron en el comunicado.



Ante la preocupación que ha generado el informe de la Contraloría, la directora ejecutiva del gremio, Ana María Vesga, hizo un llamado a la calma y a la responsabilidad. “Si bien es cierto que el sector atraviesa por un momento de dificultades, también lo es que hoy las EPS siguen atendiendo a millones de colombianos y gestionando su salud. La incertidumbre y el alarmismo que generan los datos parciales y sin contexto afectan el sistema y generan zozobra en un momento que exige sensatez, tranquilidad y rigurosidad”, dijo Vesga.



Entre tanto, el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, lanzó duras críticas al Contralor (e) al señalar que su informe es ligero y errado. En una carta, el exmandatario recordó que “no pocos en el sector salud han denunciado un problema estructural de insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y, como la misma Corte Constitucional ha dicho con contundencia, existe un atraso en el pago de los presupuestos máximos y, peor aún, un mal cálculo de estos, lo que hace parte de una gravísima crisis de flujo de recursos en todo el sistema, como lo he venido advirtiendo desde el año pasado”.

Agrega que su análisis superficial “provoca una fractura aún más del debate sectorial al decir que esta situación lleva a algunos a pensar en que lo que se debe hacer como una posibilidad, es cerrar a las EPS, tal y como lo proponía el Gobierno”.



Además, tras mencionar lo que señala como causas estructurales de la crisis del sistema, Gaviria dice que “es imperativo que la Contraloría no solo reconozca la complejidad y profundidad de los problemas en el sistema de salud, sino que también se comprometa a abordar de manera integral las causas subyacentes de la crisis financiera”. También, que se asuma un papel proactivo para buscar soluciones.



Con una visión distinta reaccionó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, con una visión distinta. “Los recursos públicos se volvieron patrimonio de los dueños y/o administradores de más de 130 EPS que se crearon en el tiempo. Se transformaron en jets privados, campos de golf, casas lujosas, clínicas privadas localizadas en las zonas más pudientes del país, en armas de paramilitares, en fondos clandestinos electorales y dejaron millones de personas muertas que se podían salvar con la tecnología adecuada”, manifestó el primer mandatario.



Y el senador Miguel Uribe respondió en la misma red que “el sistema de salud no es un barril sin fondo. Reconozco que las EPS tienen oportunidades de mejora y coincido en la necesidad de controlar mejor los recursos, sin embargo, esto no justifica la destrucción del sistema con engaños e información falsa. En general, los recursos invertidos en el sistema de salud colombiano han tenido efectos positivos, destacando a este sistema entre los mejores del mundo y la región”.



