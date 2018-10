¿Por qué el secuestro de Cristo José indignó más que otros?

El secuestro del menor Cristo José Contreras en el Catatumbo generó una ola de indignación y rechazo a nivel nacional.



Presidencia de la República, Fuerzas Militares, medios de comunicación y ciudadanía en general se unieron para exigir la liberación del pequeño, quien es hijo del alcalde del municipio de El Carmen (Norte de Santander).

Tras 6 días, el objetivo se logró y Cristo José volvió a casa.



Según cifras oficiales, este año en Colombia han desaparecido 1.602 menores de edad, entonces ¿por qué el caso de Cristo José pareció indignar más?



Juan Camilo Hernández, director del programa de Periodismo de la Universidad de La Sabana, comentó que hay diferentes variables que se pueden considerar.



Por un lado, explicó, “todo caso que ponga en peligro la vida de un niño genera solidaridad, debido al grado de vulnerabilidad de los menores". Por el otro, agregó, el hecho de que la situación de Cristo José recibiera atención del Gobierno y de las Fuerzas Militares centró más la atención.

Con un efusivo abrazo, el presidente Iván Duque recibió a Cristo José. Foto: Cortesía Presidencia de la República.

¿Y por qué las autoridades se interesaron en ese caso? “Porque encontraron una oportunidad de oro para mostrar fuerza de reacción, para mostrar que se está haciendo de todo para recuperar la presencia del Estado en una zona difícil”, respondió Hernández.



El señalamiento del experto hace referencia a que el secuestro se dio en el Catatumbo, una región que es epicentro de combates y donde hay muchos brotes de guerra.



Hernández resaltó que el hecho de que un caso tenga más atención que otro depende de los contextos en los que se den.



Aldo Olano, sociólogo y doctor en Estudios Latinoamericanos, sostuvo que “cuando hay dos hechos parecidos y uno recibe más atención que otro es porque resulta relevante en un contexto determinado, por la situación o por las personas involucradas”.

El caso de Yuliana Samboní fue otro que llamó mucho la atención del país. Foto: Hector Fabio Zamora / El Tiempo

¿A qué se refiere? Olano lo explicó con ejemplos: “El asesinato de la menor en Fundación (Magdalena) hizo que se volviera a poner en la agenda el tema de la cadena perpetua contra abusadores. Y el homicidio de Yuliana Samboní se usó para alimentar el morbo de la lucha de clases: el hombre poderoso y la pequeña de bajos recursos”.



“Los hechos contribuyen a incrementar o radicalizar posiciones en contextos caldeados y las cosas se analizan a la luz de lo inmediato”, concluyó.

Siempre hay casos a los que se les da más notoriedad

Angie Katherine González, experta en comunicación y marketing político de la Universidad Externado, reiteró que hay casos que toman relevancia por la coyuntura en la que se dan.



“Las causas toman fuerza por el ambiente en el que se mueven. Además, a diferencia de antes, las situaciones ya no deben pasar por la agenda mediática: las redes sociales le sirven a cada quien para mover el tema que más le interesa”, analizó.

Momento en el que Cristo José se encontró con su papá. Foto: Archivo Particular

Por su parte, Felipe Riaño, experto en conducta humana, expuso que desde la primatología y psicología “es innegable que a ningún caso se le da la misma importancia”.



“Los humanos hemos heredado el 98.76% de las conductas de nuestros primos hermanos los primates, por lo tanto la jerarquía es uno de esos aspectos genéticamente adquiridos que más influyen en nosotros como primates modernos. Se ha visto que ciertas especies de primates de altas jerarquías son más indiferentes ante las de menor rango, mientras que los de baja jerarquía sienten más solidaridad con los líderes de la tribu”, afirmó.



Y complementó: “Esto quiere decir que la solidaridad por las víctimas depende de las condiciones sociales y por proyecciones de estatus. Entonces, ¿el nivel de solidaridad de las personas puede llegar a ser clasista? Por más que a las personas les cueste asimilar esto, lamentablemente sí”.



“Pero estas asociaciones no son conscientes porque dentro del marco del inconsciente colectivo es visto más ‘normal’ y ‘aceptable’ que las personas con condiciones menos favorables sean más propensas a sufrir ciertas calamidades. Mientras que en las altas esferas poco suelen verse este tipo de eventos, generando, en efecto, mayor empatía. Y no hablamos solamente de secuestros, veamos los casos de actos terroristas en Paris u otras ciudades cosmopolitas versus los ataques en países y ciudades menos asociados con altas esferas y con condiciones menos favorables como Beirut, Siria, Irak, entre otros. Las personas no sienten el mismo nivel de empatía ni se solidarizan de la misma manera”, prosiguió.

El asesinato de una niña en Fundación (Magdalena) también generó mucha indignación en Colombia. Foto: Roger Urieles

“Es decir, las personas se solidarizan más con sus pares y, por la programación genética de ascender dentro de las jerarquías sociales, pueda ser de alguna manera inconsciente, disfrazar la empatía con el mero deseo de aspiración al rango social deseado”, resaltó.



Finalmente, dijo: “La colaboración, el altruismo y el desinterés es lo que nos hace seres humanos. Hemos evolucionado como especie, pero ver la indiferencia de muchos hace que me pregunte si hemos evolucionado como sociedad, porque la indiferencia es el apoyo silencioso a la injusticia”.



ELTIEMPO.COM