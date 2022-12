Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá tendrá que resolver mañana si ordena casa por cárcel para el fiscal Daniel Hernández a quien la Fiscalía le imputó los cargos de prevaricato por omisión y amenazas a testigo.



Uno de los puntos clave en la investigación y la decisión del magistrado es determinar si le da crédito o no a las declaraciones del exsenador Otto Nicolás Bula condenado por el escándalo de Odebrecht.



(Lea: Las órdenes de captura no tramitadas que enredan a fiscal estrella de Odebrecht)

Bula Bula en entrevistas con investigadores judiciales afirmó que en una reunión realizada el 22 de junio de este año, en la sede principal de la Fiscalía en Bogotá, el fiscal Hernández supuestamente lo intimidó.



El fiscal que acusa a Hernández señaló: “Usted amenazó a Otto Nicolás Bula al advertirle que Néstor Humberto Martínez y Sarmiento Angulo estaban preocupados y molestos" por las declaraciones que iba a entregar autoridades colombianas y estadounidenses sobre el caso.



(De interés: Fiscal Daniel Hernández asegura que irá a imputación y niega petición de asilo).



Sin embargo, durante la audiencia quedaron en el aire varias incongruencias. En ese sentido, el fiscal Hernández señaló que el testigo dio a la Fiscalía varias versiones de los mismos hechos. Se trata de lo manifestado por Bula en una entrevista inicial el 5 de octubre y luego en una declaración juramentada realizada el 24 de noviembre.



En una de las primeras inconsistencias Bula señala que fue citado a una diligencia en el sótano de la Fiscalía, pero en realidad, según el expediente, la declaración fue prevista desde el comienzo por videoconferencia por lo que este no tenía que ir de forma presencial al búnker. El testigo, se dijo durante la audiencia, fue quien decidió ir personalmente a la diligencia que estaba prevista de forma virtual.



En un primer momento el testigo señaló que saliendo de la mencionada diligencia se encontró con Hernández y que este le dijo que si podía ir a su oficina y luego, en otra versión, dijo que saliendo de su cita fue a la oficina de Hernández y lo esperó sentado hasta que el funcionario se desocupó para recibirlo.



(Le recomendamos leer: Otto Bula, en libertad tras cumplir pena por escándalo de Odebrecht)



En el expediente están las declaraciones de varios funcionarios de la Fiscalía que afirman que fue el testigo quien solicitó ir a saludar a los fiscales Daniel Hernández y Álvaro Betancourt y que el fiscal Mario Hernán Barahona, quien lo había citado, autorizó el encuentro. El testigo se desplazó entonces desde el segundo piso hasta el sótano en donde están las oficinas de los funcionarios a los que dijo iba a saludar.



Aunque en la audiencia el fiscal del caso señaló que no había otras personas en la reunión, la defensa de Hernández afirmó que al encuentro asistieron por momentos otras personas como el fiscal Álvaro Betancourt. La defensa aportó cuatro declaraciones de funcionarios que ratifican esa segunda versión.





El fiscal Hernández mostró además la entrevista que dio al ente acusador Bula el 5 de octubre, la cual se registró casi cuatro meses después de la supuesta amenaza que recibió, y en la que el testigo responde que no tiene conocimiento de un supuesto interés ilícito de Hernández en el caso Odebrecht.



(Le puede interesar: Odebrecht: ¿Qué hay tras imputación de cargos a fiscal estrella del caso?)



Igualmente señaló que al día siguiente de la supuesta amenaza Bula Bula le escribió un mensaje: “Dr muy buenos días. Dios te bendiga” y luego del saludo de Hernández le señala “Dr una pregunta el próximo miércoles podría ir a la oficina. Como aria. Me puedo anuncia dónde el dr Mario (SIC)”.



El fiscal Hernández le confirma que le avisaría al otro fiscal delegado ante el CTI que el testigo quería “contar algo adicional”.



Bula agradece la gestión y le cuenta al fiscal que se va para el pueblo. El fiscal Hernández hizo énfasis en esta situación para evidenciar lo contradictorio que es el hecho de que la persona a la que supuestamente amenazó y le podría hacer daño le estuviera dando “información de su posible ubicación”.



Añadió que Bula dijo en un entrevista que no había vuelto a hablar con él desde febrero de 2021 pero que en realidad cambió de teléfono y le escribió y envió mensajes en varias ocasiones.



(Lea: Odebrecht: ¿qué hay tras imputación de cargos a fiscal estrella del caso?)



“Doctor Daniel reciba usted un fuerte saludo muy buenos días, se que las comunicaciones más tarde se ponen difíciles por eso quiero aprovechar en este momento para saludarlo para desearle una feliz navidad a usted, a su esposa, a su hijo, a su bella madre. Decirle una vez mas que gracias y que gracias a hombres como usted las instituciones de la Fiscalía General han retomado confianza, aunque lo critiquen aunque lo persigan, pero los buenos son mas doctor Daniel”, se escucha en una udio de Bula enviado a Hernández en diciembre del 2021.



También llama la atención que Bula, que estuvo preso y condenado por el caso de corrupción de la firma Odebrecht, había señalado en una diligencia judicial que Eder Ferracuti, exdirectivo de la multinacional brasileña, le contó que en una junta de Corficolombiana lo habían tratado muy mal y lo habían acusado de actuar como un delincuente.



“Tuve conocimiento por medio del señor Eder Ferracuti que me contó muy enojado y ofendido, porque en una junta con los de Corficolombiana los habían tratado muy mal sobre todo a él como presidente de la concesionaria. En otras palabras, le dijeron que se había robado la plata”, dijo Bula en ese momento.



Y añadió: “O sea, Corficolombiana decía que eso se lo habían robado funcionarios de Odebrecht. Es más, me contó Eder que Sarmiento papá y junior los habían tratado muy mal y les dijeron que tenían que devolver la plata de todos esos contratos, porque había sido un robo por parte de los brasileños”.



(Le puede interesar: Odebrecht: los hilos que movió el FBI para revivir procesos clave en Colombia)



Hernández además es cuestionado por no hacer el trámite para el registro de las órdenes de captura en el sistema de antecedentes contra los ciudadanos brasileños Mauricio Marangoni Marangoni, Éder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki Sendai, quienes eran investigados por concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.



Al respecto, el fiscal investigado señaló que el caso Odebrecht tiene capítulos en 12 países y que solo en Colombia, cuando el proceso estuvo en su despacho, se expidieron órdenes de captura en contra de algunos de sus directivos.



Igualmente aseguró que no se entregaron las órdenes de captura a la Policía Judicial porque se sabía que ellos estaban fuera del país y que era imposible hacerlas efectivas y que tampoco se pidió circular azul de Interpol (de ubicación) porque se conocía que estaban en Brasil y que de hecho se estaba avanzando en un proceso de negociación con ellos para colaboración judicial.



En el marco de ese proceso, dijo Hernández, se reunió con los abogados de los extranjeros en escenarios oficiales y acompañado por otros funcionarios de la Fiscalía.



(Siga leyendo: Odebrecht: expresidentes de Panamá Martinelli y Varela irán a juicio).



En Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com