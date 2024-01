Este es el caso del único capturado por incendios que fue enviado a la cárcel

El juzgado 11 penal de control de garantías de Bucaramanga (Santander) aseguró en centro carcelario a Abisais Benjamín Mendoza Simanca a quien la Fiscalía imputó los delitos de incendio, ecocidio y daño a recursos naturales.



Según la investigación, el hombre nacido en el estado Portuguesa (Venezuela) y de 34 años de edad, habría sido el responsable de un incendio registrado en la capital de Santander el 24 de enero. Ese día la Policía acudió a la zona aledaña al barrio Porvenir en donde parte de la montaña estaba ardiendo y un testigo señaló a Mendoza Simanca como el supuesto responsable de iniciar la conflagración.

Los uniformados inmediatamente iniciaron la búsqueda y detuvieron al hombre que coincidía con la descripción de los testigos: “chaqueta color gris oscuro, pantalón Jean y botas color negro, el cual porta un bolso negro y al parecer recicla en el sector”.



Luego de la detención, el hombre fue reconocido por el testigo como el responsable de iniciar el incendio.



“Se capturó de manera oportuna aquella persona que creó un incendio de manera intencionada; por eso pedimos a todos que denuncien todos los hechos que estén generando cualquier tipo de incendio, porque no solo estamos viviendo una ola de calor, sino porque también hay gente que quiere torpedear la labor que hacen autoridades”, dijo en su momento el alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán.

Información se desprende de un documento de la Fiscalía. Foto: Unidad Investigativa

El 26 de enero, un juez legalizó su captura y la Fiscalía procedió a imputar tres cargos, los cuales no fueron aceptados por el capturado y se declaró inocente. Luego, el ente acusador pidió medida de aseguramiento en centro carcelario aludiendo a la gravedad de los delitos.



Inicialmente el juez emitió la boleta de detención para la Modelo de Bucaramanga o la cárcel Palo Gordo de Girón, según el cupo que determine el Inpec.



Este es el único caso de las 28 noticias criminales que se han abierto en el país por incendio, que ha terminado con una persona imputada y asegurada en centro carcelario. EL TIEMPO conoció un informe de la Fiscalía que señala que han sido detenidas inicialmente 16 personas en flagrancia.

Incendios que se registran en el país. Foto: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)

De ellas, dice el ente acusador, se han otorgado tres libertades por parte de los fiscales de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) “debido a que el delito de incendio atribuido a esos ciudadanos, no tiene naturaleza para solicitar medida de aseguramiento”.



Sumado a esto argumenta la Fiscalía, los informes que han presentado los agentes captores “no gozan de suficiencia probatoria para que el fiscal de cada caso tome una decisión diferente o se determine otro delito”.



Otras 11 personas quedaron en libertad luego de ser llevadas a la URI por atipicidad de la conducta, es decir, que la acción que “ellos estaba realizando al momento de su captura no reúne los elementos estructurales del tipo penal del artículo 350 del Código Penal, es decir de incendio, sobre los cuales los elementos materiales probatorios no dan cuenta claramente del dolo, elemento necesario para tomar una determinación en derecho”.



También llegó ante los jueces otro caso en Santander que terminó con la imputación de una persona por los delitos de incendio y daño en recursos naturales. El juez del caso no concedió la medida de aseguramiento y el procesado seguirá respondiendo en libertad. La Fiscalía apeló la decisión.

