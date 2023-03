Aunque apoyan la iniciativa del Ministerio de Justicia de humanizar las cárceles, organizaciones de mujeres critican que en su propuesta de reforma carcelaria el Gobierno haya incluido la despenalización de la inasistencia alimentaria, un delito por el que hay solo 125 personas en una cárcel, pero que ha servido como prevención para que padres irresponsables cumplan con la cuota alimentaria.



Así se lo dijeron las mujeres al Ministerio en una reunión, según contó Linda Cabrera, directora de la organización Sisma Mujer. Pero, pese a la insistencia de organizaciones y académicas, la cartera de justicia mantuvo la derogación del delito en la propuesta que ahora está en manos del Congreso.

"El Ministerio termina proponiendo despenalizar una conducta que hoy es el único mecanismo que apoya para que los agresores no se sustraigan de su obligación de alimentos, sin el cual no se podría proteger mínimamente a las mujeres víctimas de este delito”, sostuvo Cabrera al destacar que en la gran mayoría de casos los victimarios son hombres y las mujeres reclaman alimentos no a nombre propio, sino de sus hijos.

La directora de Sisma Mujer recordó que la inasistencia alimentaria es una forma de violencia a las mujeres: “Despenalizar esta conducta tiene un efecto desproporcionado sobre mujeres, niños y niñas, pues incrementa los niveles de sobrecarga que ya de por sí tenemos e incrementa las estructuras desiguales en nuestra contra”.



En ello coincide Juliana Rojas, investigadora de la Corporación Humanas, quien sostuvo que uno de los motivos del Ministerio es que este delito no lleva a muchas personas a juicio, pero sí congestiona la Fiscalía, "pero la inasistencia alimentaria es una forma de violencia económica contra las mujeres, vemos con preocupación que esto sea visto como un mal menor”.



Agregó que, según datos de la Fiscalía, en 2022 solo 351 casos entre 43.000 denuncias llegaron a juicio, pero dijo que habría que revisar qué pasa en la Fiscalía que la mayoría de casos se quedan en indagación.



En este argumento concuerda Jineth Bedoya, editora de género de EL TIEMPO y líder de la campaña No Es Hora De Callar, quien explicó que se cree que la inasistencia alimentaria es un delito menor, pero es uno de los que acompañan la violencia de género.



“El delito de inasistencia alimentaria indudablemente es una de las pocas herramientas que tienen las mujeres para reclamar derechos en algo tan básico como que sus hijos puedan comer. Borrar el delito le quita la fuerza al proceso de reclamación de derechos de las mujeres y le sigue poniendo todo el beneficio a los victimarios y no a quienes necesitan el derecho”, comentó Bedoya.

¿Sirven otras medidas?

Uno de los argumentos del Ministerio de Justicia para proponer la eliminación del delito es que hay otros métodos no carcelarios que podrían ser mejores para reclamar alimentos y que alguien que está en prisión no puede trabajar para cumplir con esa obligación.



Sobre esto, la excongresista Ángela María Robledo indicó: “Sé que ahí hay una especie de trampa porque al irse a la cárcel el padre o el responsable de los alimentos no puede hacerlo, pero tampoco lo hace de otra manera. Hay que fortalecer de manera estructural las políticas de familia, que las familias no tengan solo esa dependencia para que pueda haber alimentación. Mientras eso no cambie radicalmente, no estoy de acuerdo con que deje de ser delito”.



Juliana Rojas añadió que, si bien hay mecanismos alternativos, estos requieren en su mayoría de un abogado y que incluso las citas para ir a una comisaría de familia a conciliar alimentos se están demorando hasta un año.



También explicó que, aunque desde la cárcel los deudores de alimentos no pueden trabajar: “hay que recordar que quienes terminan condenados por este delito son personas que tienen capacidad de pago y deciden no cumplir su responsabilidad, muchas mujeres recurren al delito como último intento para pedir la cuota de alimentos, no es cierto que a la cárcel llegan los que no pueden pagar”.

Así mismo, la directora de Sisma Mujer manifestó que existen múltiples obstáculos para el acceso de mujeres a procedimientos civiles para reclamar alimentos y que, en todo caso, el foco no debería estar en considerar la situación de los agresores por encima de la de las mujeres y los niños: "Nosotras ya tenemos suficiente recarga en términos de cuidado y responsabilidades para que, además, el ordenamiento jurídico elimine una las pocas garantías para proteger los derechos de las mujeres”.



Es por esto que las organizaciones coinciden en que eliminar el delito antes de consolidar otros mecanismos que protejan efectivamente a las mujeres es equivocado y las pondría en riesgo de vulneraciones.



“El delito de inasistencia alimentaria es necesario para poder abrir el camino hacia otra posibilidad de justicia y de derechos de las mujeres”, concluyó Bedoya sobre esto.



Para la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, el Gobierno le abrió la puerta a un debate "antipopular que anteriores administraciones evitaron en su cálculo político vanidoso y no pensando necesariamente en el país. Eso es un elemento destacable: poner sobre la mesa debates que antes parecían vedados, no con un objetivo distinto al bien común y la defensa de los derechos de la ciudadanía".



Según ella, las cifras evidencian que el carácter punitivo que existe hoy ha ayudado en una solución integral a la inasistencia alimentaria "porque por ejemplo hay expertos en derecho civil que advierten que justamente ir a la cárcel es usado también como pretexto por padres irresponsables para no corresponder económicamente".



"Entonces, con cárcel o no, el gran reto es implementar medidas que pongan en cintura a los padres o madres irresponsables, que sea efectiva frente al cumplimiento de su responsabilidad en garantía de los niños, niñas y adolescentes, y que se constituya en una perspectiva integral que también prevenga, solucione y atienda los episodios violentos en torno a estas problemáticas intrafamiliares que hoy afectan a miles de hogares en Colombia", puntualizó la senadora.

