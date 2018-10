Las cartas de la Fiscalía contra Martha Lucía Zamora

Por los delitos de abuso de función pública, perturbación de actos oficiales y asesoramiento y otras actuaciones ilegales deberá responder Martha Lucía Zamora, directora administrativa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a quien este martes la Fiscalía le imputó cargos.



“Cada llamada que presente el Fiscal será explicada dentro del contexto de mis funciones y sin interés particular. Los casos de la JEP no son adversariales y los comparecientes deben cumplir los compromisos con la verdad y así garantizarle justicia a las víctimas. Nada indebido”, escribió en sus redes sociales Zamora antes de la diligencia judicial.

En la misma diligencia se imputaron cargos a los abogados Luis Ernesto Caicedo Ramírez y July Milena Henríquez Sampayo, contratistas de la JEP. A ellos, el ente acusador les atribuye los delitos de falsedad ideológica en documento público, asesoramiento y otras actuaciones ilegales, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales.



La Fiscalía investiga presuntas irregularidades para favorecer a exguerrilleros y la salida del país del exjefe de las Farc José Lisandro Lascarro, conocido como Pastor Alape, el pasado 2 de abril.



El ente acusador señaló que esa salida se habría tramitado irregularmente, lo mismo que el viaje de Fernando Arellán, condenado por su responsabilidad en el atentado contra el Club El Nogal. Este último fue autorizado para salir de vacaciones en marzo por el contratista Luis Ernesto Caicedo Ramírez.

El criterio para autorizar la salida fue calificado por la Fiscalía de “inocuo y caprichoso”, pues tenía que ponderarse el motivo para autorizar la salida con destino a Isla Margarita.



Se cuestionó, además, que en ese caso no hay solicitud de permiso ni está la copia del pasaporte, ni otros requisitos para la autorización. Incluso la Fiscalía señaló que un juez ya había negado esa salida del país.



Durante la audiencia de imputación el ente acusador destapó conversaciones entre Martha Lucía Zamora y la abogada July Milena Henríquez, del 31 de agosto pasado, en donde “acuerdan una asesoría ilegal y se busca impedir o perturbar un acto oficial”, que era que comparecieran ante la JEP algunos de los excombatientes y se iniciaran los procesos para que perdieran sus beneficios por no estar cumpliendo con sus compromisos de la negociación.

“¿Por qué no evitamos problemas y les dices que manden un escrito diciendo que por razones de su trabajo o de lo que sea están ubicados en tal parte? (…) nosotros no podemos estar llamando uno a uno a ver dónde están, ellos tienen el compromiso que en caso de que varíen el sitio manden un documento para actualizar sus datos, para bajarle el tono a eso (…) no tienen que venir ni mucho menos pero que nos hagan llegar un documento”, indicó Zamora a la abogada Henríquez, a quien la Fiscalía calificó como cercana a algunos de los exjefes de las Farc y sus defensores.

El ente acusador indicó que en la conversación se reconoce que esas gestiones no hacían parte de sus funciones y “el propósito era bajarle el tono, pero bajarle el tono es sustraer a estas personas del cumplimiento de la ley”. Añadió la Fiscalía que los funcionarios de la JEP no pueden estar al servicio de una de las partes que se somete a esa jurisdicción.



El ente investigador también dijo que la conducta irregular no se detuvo allí, pues luego la abogada Henríquez habló con su colega Gustavo Gallardo, defensor de Jesús Santrich, sobre la preocupación que tendría Zamora por las versiones de que algunos jefes de las Farc hubieran abandonado las zonas de concentración y le plantea una posible solución.



Por último, la Fiscalía indicó que el mes pasado el exguerrillero de las Farc Fabián Ramírez presentó un documento a la JEP con similitudes a lo que habían hablado los funcionarios de esa jurisdicción, en el que decía que por razones de trabajo se encontraba en otro lugar del país. “Idéntica coincidencia entre lo coordinado por las indiciadas y lo presentado por el señor Fabián Ramírez”, aseveró la Fiscalía.

